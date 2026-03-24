Экспорт красоты: какая косметика московского производства востребована за рубежом

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 67 0

Рост интереса к продукции столичных производителей позволяет им расширять географию поставок и выходить на новые рынки.

Какая российская косметика идет на экспорт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Московские бренды косметики наращивают экспорт

Московские бренды косметики наращивают присутствие на международной арене, увеличивая объем экспорта в различные страны. По итогам 2025 года поставки такой продукции при поддержке города достигли 2,2 миллиарда рублей, сообщается на портале mos.ru.

Основную долю экспортируемых товаров составляют декоративные и уходовые средства, включая очищающие, увлажняющие и защищающие кожу продукты.

Доля детской косметики в общем объеме поставок достигает 13%. Как отмечается, московские производители успешно конкурируют с зарубежными компаниями, предлагая инновационные разработки и широкий ассортимент продукции. Наибольший интерес к столичной косметике проявляют в Китае, куда направляется около 30% экспорта.

География поставок постепенно расширяется: отдельные бренды уже разместили солнцезащитные средства в торговых сетях Узбекистана, а после участия в международных выставках начались поставки детской косметики в Армению и переговоры о сотрудничестве с партнерами в Турции. Эксперты связывают рост популярности московских производителей с повышением качества продукции и активной поддержкой со стороны городских программ.

