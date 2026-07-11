Двое детей погибли в результате пожара в частном доме Барнаула

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 82 0

Мать несовершеннолетних оставила их одних без присмотра.

Фото, видео: MAX/МЧС Алтайского края/mchs_altkray; 5-tv.ru

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Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Барнауле. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

«По прибытии первых подразделений было обнаружено, что идет дым с первого этажа. В результате пожара были обнаружены погибшие двое несовершеннолетних детей», — сказал замначальника первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю Василий Дорофеев.

В момент возгорания матери и старшего сына дома не было. Внутри находились девочка 2020 года рождения и мальчик 2023 года рождения.

Известно, что пламя охватило внутренние помещения, повредив стены, мебель и имущество. В ликвидации пожара участвовали 34 сотрудника МЧС, а также были привлечены десять единиц техники.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Буйнакске два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в автомобиле. Мужчина и женщина получили ожоги и были госпитализированы.

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