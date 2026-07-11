Косачев: документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью

|
Алена Куликова
Алена Куликова 77 0

Вице-спикер заявил, что условия возможного урегулирования стали иными по сравнению с переговорами 2022 года.

Косачев назвал главный фактор будущих переговоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Будущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине будут существенно отличаться от тех, которые обсуждались сторонами весной 2022 года. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с aif.ru.

«Все решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения», — сказал зампред Совета Федерации.

Косачев также выразил мнение, что Украина уже упустила возможность завершить конфликт на более выгодных для себя условиях. Он напомнил, что весной 2022 года стороны были близки к подписанию мирного соглашения, однако переговорный процесс впоследствии зашел в тупик, а позиции участников разошлись.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой обвинил Украину в создании проблем дружественным России странам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:05
Иран ответил США ударами по их позициям на Ближнем Востоке
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
5:40
В шести иранских городах прогремели взрывы
5:27
Зонты не убираем: какой будет погода в Москве и Подмосковье 12 июля
5:09
Неизданные песни Цоя и пленки «Ласкового мая»: за чем сегодня охотятся коллекционеры
4:50
Зеленский признал размещение оружейного склада под Киевом вблизи жилых домов

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
Как выбрать машину: вопросы, на которые нужно ответить перед покупкой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео