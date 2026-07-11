Более 90 тысяч рублей могут взыскать с Navai после ДТП в Москве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 66 0

В такую сумму столичные власти оценили ущерб, который рэпер нанес городу.

Что известно об аварии рэпера Navai в Москве

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Суд в Москве зарегистрировал иск к рэперу Navai (настоящее имя - Наваи Бакиров. – Прим. ред.) о взыскании средств за ущерб, нанесенный городской инфраструктуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. 

Сумма требований составляет 91 282 рубля. Иск поступил в суд 7 июля, однако дата заседания пока не назначена. 

ДТП в столице 

Авария произошла 5 мая на Зубовском бульваре в Москве. Ferrari ехал по Садовому кольцу со стороны станции метро «Парк культуры» на высокой скорости, во время маневра машину занесло. Сначала она задела бордюр, затем врезалась в дерево, дорожный знак и светофор. В результате ДТП пострававших нет.

Директор артиста Рауф Гасанов заявил, что причиной происшествия могли стать проблемы с колесами, из-за которых автомобиль потерял сцепление с дорогой. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после ДТП спортивная машина рэпера получила серьезные повреждения. Передняя часть автомобиля оказалась практически полностью разрушена, а одно из колес отлетело. 

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