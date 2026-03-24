Бактерии в гости: чем опасен запуск кондиционера после зимнего простоя

Диана Кулманакова
Лучше не включать прибор без предварительной очистки.

Как правильно ухаживать за кондиционером дома: чистка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России гражданам необходимо профессионально подготовить кондиционеры перед началом летнего сезона для сохранения здоровья и работоспособности устройств. Об этом сообщила ведущий бренд-менеджер одной из компаний по производству бытовой техники Анна Нужина в беседе с Lenta.ru.

Специалист уточнила, что за время зимнего простоя внутри системы накапливается бытовая пыль, мусор и влага. Это создает благоприятную среду для жизни плесени и болезнетворных микроорганизмов.

По ее словам, если включить прибор без очистки, весь опасный биоматериал моментально попадет в воздух помещения. Признаками того, что техника нуждается в срочном сервисе, являются неприятный запах, усиление шума при работе, протечки воды или слабая мощность охлаждения.

Специалист дала рекомендации по самостоятельному уходу: нужно раз в два месяца промывать сетчатые фильтры внутреннего блока теплой водой.

Однако раз в год весной крайне важно приглашать профессионального мастера.

«Профессионал проведет глубокую антибактериальную обработку дренажной системы и внутренних каналов, промоет радиатор внешнего блока, проверит уровень фреона на предмет утечек», — поделилась эксперт.

Дополнительно Нужина посоветовала не устанавливать слишком низкую температуру. Оптимальная разница между улицей и комнатой не должна превышать восьми градусов, а потоки воздуха не следует направлять непосредственно на людей.

