Армия России нанесла удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны.

Военные РФ атаковали склад с боеприпасами, который был расположен в детской музыкальной школе в городе Белополье в Сумской области. Очные занятия с учениками в этом учреждении были прекращены еще в 2022 году.

Объект поражен при помощи беспилотника. После удара в помещении начался пожар. На видео, предоставленном министерством, слышны звуки повторной детонации боеприпасов, хранившихся на этом складе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при помощи ударных дронов Россия поразила два сухогруза в порту Южный Одесской области. Эти судна использовались в интересах ВСУ.

Также вооруженные силы РФ атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые также работали в интересах украинских боевиков. Кроме того, были поражены склады с горюче-смазочными материалами, боеприпасами и цехам сборки беспилотников дальнего действия.

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