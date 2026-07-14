Армия России нанесла удар по АЗС в Днепропетровской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 16 0

В результате объект был поражен.

ВС РФ нанесли удар по АЗС в Днепропетровской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) нанесли удар по автозаправочной станции (АЗС) в городе Синельниково Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара объект был поражен. На автозаправке начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили энергетические и транспортные объекты ВСУ. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА и артиллерией.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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