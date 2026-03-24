Маткапитал в 2026 году: новые суммы и правила использования

В Госдуме рассказали о новых правилах использования материнского капитала

В Государственной думе сообщили о новых размерах материнского капитала и изменениях в форматах его применения, которые вступили в силу в 2026 году. Теперь средства можно направлять на погашение жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями в регионах. Об этом заявил депутат Алексей Говырин в беседе с порталом Life.ru.

По словам эксперта, такая мера должна повысить доступность ипотеки в субъектах с развивающимися программами поддержки строительства. Он пояснил, что условия использования материнского капитала через такие организации аналогичны банковским.

В каждом регионе может действовать только одна подобная компания, что обеспечивает контроль за бюджетными средствами, отметил парламентарий. Средства разрешается направлять на первоначальный взнос, оплату процентов или основного долга по жилищному кредиту.

После индексации, проведенной в феврале 2026 года, размер выплат составил более 728 тысяч рублей на первого ребенка и свыше 963 тысяч рублей — на второго при отсутствии ранее оформленного сертификата. Дополнительно предусмотрена выплата 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего ребенка.

Новые правила позволяют использовать средства без ожидания трехлетнего возраста ребенка, что ускоряет улучшение жилищных условий семей.

