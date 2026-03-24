Кирпичи в окна: в Свердловской области застройщики и жильцы не могут поделить землю

В Свердловской области застройщики и жильцы не могут поделить землю

Громкий скандал в Свердловской области. Под Екатеринбургом земельные участки не поделили законные владельцы и застройщики. Причем ситуация уже вышла за рамки закона. В ход пошли даже молотки и кирпичи! Мнения сторон конфликта выслушал корреспондент «Известий» Денис Доля.

Трое в масках и черных куртках проникают на территорию частного сектора в одном из поселков Екатеринбурга. Вооружившись молотками, они выбивают стекла нескольких автомобилей и так же быстро исчезают. Жители уверены: это не просто хулиганство. За нападением стоят застройщики, которые уже несколько лет скупают дома в районе, чтобы освободить место под масштабную застройку.

«Любой человек подумает, что они как-то связаны. Сегодня они, какие-то люди разбивают стекла, а на следующий день вам звонят и спрашивают: «Не передумали вы продавать свой земельный участок?» — рассказал пострадавший Дмитрий Котлов.

А за несколько дней до этого, по словам пострадавших, напали на дом: в окна летели кирпичи.

«8 марта, получается в праздник, поздно вечером уже ближе к 12 часам, у нас вот залетело три кирпича. Вот один остался. Получается, два в дом и один вот еще сюда», — показывает пострадавшая Яна.

Застройщики давно работают в этом районе. Один за другим выкупают участки, сносят старые дома, возводят коттеджи и таунхаусы. Но не все желающие продают.

«Соседей они снесли за два миллиона 700 за сотку, ко мне она тоже подходила. Застройщик подходил и говорит: «За два и пять». Я говорю: «Мне, например, у меня три семьи здесь живет, я не могу поехать, мне не купить ничего». На что она говорит: «Тебе больше никто не даст», — говорит пострадавшая Светлана.

Пугать начали с соседнего участка. Дом, частично выкупленный застройщиком, стали сносить. И это несмотря на то, что вторая часть принадлежит другому владельцу.

«Они именно стали ломать ту сторону, где у меня выходят окна, как бы нас запугивать. И при этом позвонила соседка вот этого горелого дома, говорит: „У меня тоже начали его разбирать“. Хотя часть не выкуплена», — добавляет Светлана.

Офис компании застройщика находится в центре Екатеринбурга. Современный, ухоженный. Здесь всегда рады клиентам. Но для журналистов вход закрыт.

— В общем, сейчас мы ни с кем не сможем переговорить, да?

— К сожалению, сейчас руководителя нет на месте, мы все официальные письма принимаем только на почту.

«Я вам просто скажу: никто там ничего бить не будет. Если кто-то не хочет продавать, просто-напросто его обходят и все. Они там между собой войны какие-то устраивают, но нам это не интересно. Мы все делаем в рамках закона», — заявила риелтор компании «Формула строительства» Галина Волненко.

Жители уже подали заявления в полицию. Пока они ждут ответа и надеются, что следующей ночью в их окна не полетят кирпичи.

