В Уфе строительная люлька с рабочими внутри сорвалась с высоты шестого этажа

В Уфе строительная люлька с людьми внутри сорвалась с высоты шестого этажа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Республике Башкортостан на своем канале в мессенджере МАКС.

«Утром 1 июля 2026 года при выполнении работ в строящемся многоквартирном жилом доме по улице Ахметова в микрорайоне „Затон“ произошло падение строительной люльки с находящимися в ней рабочими с высоты шестого этажа», — уточнили в ведомстве.

От полученных травм один строитель умер на месте, второй скончался в машине скорой помощи.

Была организована проверка по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

На месте пришествия работает следственно-оперативная группа: проводится осмотр, изучается документация и выясняется, кто отвечал за соблюдения требований безопасности. Также будут назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в пакистанском Лахоре не менее 14 детей погибли при обрушении крыши частного учебного центра. Еще девять человек пострадали. Пятеро несовершеннолетних находятся в критическом состоянии.

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