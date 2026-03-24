Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске

Пропавшие на Волге дети не дождались транспорта и решили пересечь реку

В Ульяновске продолжают выяснять обстоятельства исчезновения двух подростков, которые пытались пересечь Волгу по льду. По данным aif.ru, 14-летние мальчики пропали 22 марта после того, как не дождались общественного транспорта и решили добраться домой пешком через реку.

Основные поисковые мероприятия сейчас проходят именно в районе береговой линии. Добровольцы и сотрудники экстренных служб обследуют территорию, проверяя наиболее вероятные маршруты, которыми могли воспользоваться школьники.

В день исчезновения один из школьников был одет в черную куртку и джинсы, белые кроссовки и балаклаву. Его друг также был в темной одежде — куртке, джинсах и ботинках.

Ситуацию осложняет потепление: в городе установились плюсовые температуры, а лед на Волге сохраняется лишь местами. По словам представителя поискового отряда, версия о переходе через реку остается основной.

«На данный момент пропажа при пересечении Волги — это одна из версий, наиболее вероятная. Отряд оказывает посильную помощь сотрудникам спецслужб в проведении поиска, добровольцы осматривают береговую территорию», — отметила представитель поисковиков.

