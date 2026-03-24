От России до Южной Кореи: какие проекты вошли в рейтинг лучших сериалов «Медиалогии» за 2025 год

Сериал «След» попал в тройку лидеров рейтинга самых популярных сериалов в РФ

«Игра в кальмара», «Очень странные дела» и «След» заняли первые три строчки рейтинга топ-100 самых популярных сериалов 2025 года в России. Полный список представила компания «Медиалогия» на своем сайте.

В данный рейтинг вошли российские и зарубежные сериалы всех жанров, которые вышли с января по декабрь 2025 года.

Известные российские комедийные проекты «Папины дочки» и «Универ» заняли четвертое и пятое место соответственно. На шестое место «ворвалась» мелодрама «Ландыши», обогнав турецкого «Зимородка». Дальше рейтинг облюбовали сериалы с более напряженными сюжетами — российские «Аутсорс», «Первый отдел», «Фишер», а также турецкие «Клюквенный щербет» и «Дальний город». Следом идут «Ходячие мертвецы» (США), «Шеф» (Россия), «Декстер» (США), «Симпсоны» (США), а также такие российские проекты как «Лихие», «Телохранители», «Тайны следствия», «Метод», «Скорая помощь», «Условный мент» и «Праздники».

Аниме «Ван-Пис» заняло 24-е место в рейтинге, следом идет турецкая драма «Лейла». Легендарный «Склифосовский» занял 26-е место, а «Ронин» — 27-е. Далее по списку идут «Ивановы-Ивановы» и «Великолепная пятерка».

Сериал «Одни из нас» с актером Педро Паскалем занял 30-е место. За ним идут «Бедные смеются, богатые плачут», «Патриот» и «Подслушано в Рыбинске». Нашумевший «Белый лотос» занимает 34-юстрочку. Также одними из самых популярных многосерийных проектов в России стали детективный сериал «Спасская», комедия «Олдскул» и «Акушер».

Также наши зрители любят мультсериалы «Южный парк», «Гриффины» и фэнтези «Ведьмак». Среди российских проектов также выделились «Мосгаз», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Урок», «Дети перемен», «Душегубы» и «Полярный».

Второе аниме, попавшее рейтинг, — «Поднятие уровня в одиночку», оно заняло почетное 46-е место. Еще одно аниме, «Монолог фармацевта», заняло 49-е место.

Не остался без внимания и сериал с главной турецкой звездой Бураком Озчивитом — «Основание: Осман». Полюбившаяся многим «Уэнсдей» в исполнении Джены Ортеги тоже попала в рейтинг.

Российский рейтинг от «Медиалогии» является инструментом для комплексной оценки популярности сериалов у наших зрителей. В рамках проекта была разработана методика, позволяющая комплексно оценивать популярность контента. Учитываются все этапы взаимодействия аудитории с сериалом, включая интерес и поисковые запросы, а также обсуждения в социальных медиа. Это дает возможность фиксировать совокупный эффект, а не отдельные пики интереса.

Российский рейтинг сериалов полезен для всех, кто создает, дистрибутирует и инвестирует в медиапродукты на российском рынке. Кроме того, проект станет интересен и обычным зрителям, стремящихся не пропустить самые популярные сериалы.

Для расчета топ-100 самых популярных сериалов 2025 года было изучено более тысячи сериалов, вышедших в 2025 году с января по декабрь. Были проанализированы данные о поисковых запросах из различных систем, просмотры на ТВ и онлайн, а также активности аудитории в социальных медиа. В общей сложности учитываются 19 разных параметров, а единицей измерения стало количество баллов, которые вычисляются при помощи математической формулы, где присутствуют все эти компоненты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.