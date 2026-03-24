Изуродовал на всю жизнь: пьяный мужчина бросил в лицо ребенку горящую тряпку

Дарья Орлова

Он причинил вред мальчику из-за конфликта с его матерью.

В Свердловской области пьяный мужчина бросил в лицо ребенку горящую тряпку

В Свердловской области вынесли приговор жителю поселка Буланаш, который во время конфликта с гражданской супругой причинил тяжелые травмы ее маленькому сыну. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Суд назначил 43-летнему мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствие установило, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. В разгар ссоры он вышел на балкон, взял тряпку, пропитал ее ацетоном и поджег.

Затем мужчина бросил горящую тряпку в пятилетнего мальчика. Ребенка срочно доставили в больницу с термическими ожогами лица. Медикам удалось спасти мальчика, однако после заживления на голове и лице у него остались заметные рубцы.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сопровождавшемся неизгладимым обезображиванием лица малолетнего и применением предмета, использованного как оружие. Вину он признал лишь частично.

Портал E1.RU уточнил, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео