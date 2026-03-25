Оживший роман «Мастер и Маргарита»: выставка художника Волка открылась в Москве

Выставка произведений художника Владимира Волка, посвященных роману «Мастер и Маргарита», открылась в московском Доме Булгакова. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Экспозиция приурочена к 135-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова и будет работать до 7 июня.

Открытие выставки анонсировала официальный представитель МВД России Ирина Волк — дочь художника. Она отметила, что значительная часть представленных работ была создана ее отцом под впечатлением от романа, с которым он познакомился еще до его официальной публикации в 1960-х. По ее словам, эти произведения можно считать одной из первых художественных интерпретаций произведения Михаила Булгакова.

«Мне хочется привести вам цитату моего папы. Он говорил: „Искусство — это как река, которую можно пройти по колено, а можно подойти к берегу, шагнуть и попасть в омут, в течение. И хорошо, если не испугаешься, и это не отобьет желания ходить по воде“. И я думаю, что вы знаете, именно таким вот попаданием в омут, в реку было знакомство моего папы с творчеством Михаила Булгакова», — поделилась Ирина.

В экспозицию вошли живописные и графические работы, скульптуры, а также чеканка. Посетители также могут увидеть личные вещи и инструменты художника. Часть произведений была передана музею самим автором еще на этапе формирования коллекции.

Как отметили представители музея, творчество Владимира Волка занимает особое место среди художественных откликов на произведения Булгакова. Его работы отражают не только сюжетную линию романа, но и его философскую и мистическую составляющие, создавая своеобразный диалог между литературой и изобразительным искусством.

«В прошлом столетии к нему в руки попал том романа „Мастер и Маргарита“ Булгакова. Это был самоиздат. Он перечитывал взахлеб его не один раз. И, конечно, вы знаете, струны его души не мог не затронуть сюжет этой книги, переплетения различных времен, различных сюжетов и, конечно же, вечная тема борьбы добра со злом», — рассказала дочь творца.

Владимир Волк — художник поколения «шестидесятников», работавший в различных техниках: от живописи и графики до скульптуры и иконописи. Его произведения хранятся в крупнейших музеях России, в том числе в Третьяковской галерее, а также в частных коллекциях за рубежом. За свою творческую деятельность Волк был удостоен ряда наград.

По словам организаторов, серия работ, посвященных «Мастеру и Маргарите», создавалась на протяжении нескольких десятилетий. Художник неоднократно возвращался к теме романа, переосмысливая его через призму собственных философских и религиозных взглядов.

«Мы имеем возможность увидеть диалог. В данном случае диалог не прямой, диалог через искусство, когда один художник осмысляет творческий мир другого художника и соответствующим образом отражает его уже в своих произведениях», — подчеркнул заместитель директора музея Михаила Булгакова Иван Назаров.

Выставка также раскрывает контекст эпохи 1960–1970-х, когда творчество Булгакова постепенно возвращалось к читателю и становилось предметом активного обсуждения в культурной среде.

