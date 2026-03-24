«Большая семья»: Безруков о планах после назначения худруком МХАТ имени Горького

Безруков: Московский Губернский театр сможет сотрудничать с МХАТ имени Горького

Народный артист России Сергей Безруков, недавно назначенный художественным руководителем МХАТ имени М. Горького, заявил о намерении развивать театр с опорой на его исторические традиции и не исключил тесного взаимодействия с Московским Губернским театром. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам артиста, новое назначение стало для него значимым и во многом уникальным этапом в карьере. При этом он подчеркнул, что не планирует покидать пост художественного руководителя Московского Губернского театра и намерен совмещать обе должности.

Безруков отметил, что рассматривает Губернский театр как сплоченный коллектив и допускает возможность сотрудничества между двумя площадками. В перспективе, по его мнению, это может перерасти в более тесные творческие связи и объединение усилий.

«Московский Губернский театр — большая семья. <…> Возможны контакт, сотрудничество, дружба, <…> создание большой семьи», — отметил артист.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Сергей Безруков сообщал, что в 2026 году не будет набирать курс во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК) из-за новой занятости. Летний период он планирует посвятить разработке образовательной программы для труппы МХАТа, с которой начнет работу уже осенью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.