«Большая семья»: Безруков о планах после назначения худруком МХАТ имени Горького

Мария Гоманюк
Новая должность стала значимым и во многом уникальным этапом в карьере артиста. Теперь все усилия он хочет направить на укрепление творческих связей.

Как Сергей Безруков планирует работать худруком во МХАТ

Безруков: Московский Губернский театр сможет сотрудничать с МХАТ имени Горького

Народный артист России Сергей Безруков, недавно назначенный художественным руководителем МХАТ имени М. Горького, заявил о намерении развивать театр с опорой на его исторические традиции и не исключил тесного взаимодействия с Московским Губернским театром. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам артиста, новое назначение стало для него значимым и во многом уникальным этапом в карьере. При этом он подчеркнул, что не планирует покидать пост художественного руководителя Московского Губернского театра и намерен совмещать обе должности.

Безруков отметил, что рассматривает Губернский театр как сплоченный коллектив и допускает возможность сотрудничества между двумя площадками. В перспективе, по его мнению, это может перерасти в более тесные творческие связи и объединение усилий.

«Московский Губернский театр — большая семья. <…> Возможны контакт, сотрудничество, дружба, <…> создание большой семьи», — отметил артист.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Сергей Безруков сообщал, что в 2026 году не будет набирать курс во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК) из-за новой занятости. Летний период он планирует посвятить разработке образовательной программы для труппы МХАТа, с которой начнет работу уже осенью.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео