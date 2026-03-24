Альтернатива Starlink: спутники группировки «Рассвет» вывели на орбиту

С его помощью Россия создаст независимую спутниковую сеть.

На орбиту вывели 16 спутников группировки «Рассвет»

Еще одно достижение нашей космической отрасли. На орбиту вывели сразу 16 спутников группировки «Рассвет». Это российская альтернатива Starlink. Вся техника отечественного производства.

Этот запуск — часть масштабного проекта. С его помощью Россия планирует создать современную независимую спутниковую сеть. К следующему году компания-разработчик собирается запустить коммерческий сервис доступа в интернет. А число аппаратов увеличить в несколько раз.

Связь будет доступна в самых отдаленных районах страны, а также в поездах и самолетах. На Украине уже предложили внести новые российские спутники в список целей для атаки.

Ранее 5-tv.ru писал, что SpaceX запланировала запуск группировки из одного миллиона спутников, обладающих сверхмощными вычислительными возможностями. Планировалось, что эти аппараты станут полноценными орбитальными центрами обработки данных, которые будут обеспечивать функционирование продвинутого искусственного интеллекта для миллиардов пользователей.

