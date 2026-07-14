ФСБ задержала жительницу Донецка за государственную измену

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 52 0

Женщина передавала СБУ сведения о дислокации российских подразделений через мессенджер Telegram.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержало местную жительницу, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина самостоятельно вышла на представителей Службы безопасности Украины (СБУ) и передавала им сведения о дислокации российских подразделений через мессенджер Telegram.

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Свою вину женщина признала полностью.

«Я увидела два припаркованных военных грузовика с полуприцепами и артиллерийскими орудиями на территории автомобильной парковки <…> расположенной на территории Донецкой объездной автомобильной дороги. Я там сфотографировала на принадлежащий мне мобильный телефон, после чего отправила в чат-бот Telegram-канала СБУ. Я понимаю, что переданные мной в адрес украинских спецслужб сведения могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — дала признательные показания подозреваемая в госизмене.

Как ранее писал 5-tv.ru, ФСБ России предотвратила серию терактов с использованием FPV-дронов, которые спецслужбы Украины готовили при участии западных кураторов.

Контейнеры с дронами и станциями управления были заброшены на беспилотниках и аэростатах в Брянскую область, после агенты перевезли технику на легковых автомобилях к аэродромам «Украинка» (Амурская область) и «Шагол» (Челябинская область).

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