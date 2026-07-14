Строила личную жизнь: женщина избила свекровь за отказ присмотреть за ребенком

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Супруг нападавшей встал на ее сторону.

Женщина избила свекровь за отказ присмотреть за ребенком

Фото: 5-tv.ru

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SСМР: женщина избила свекровь за отказ присмотреть за ребенком

В Китае невестка избила свекровь за отказ присмотреть за ребенком. Об этом сообщило South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Цзясин после того, как невестка обвинила пенсионерку в ненадлежащем уходе за внуками. В результате нападения у пожилой женщины были диагностированы переломы четырех ребер.

Мать двоих детей, работающая в другом городе, экстренно приехала домой на скоростном поезде. Причиной стали жалобы сына, которые нападавшая услышала через систему домашнего видеонаблюдения.

Ребенок сообщил, что чувствует недомогание. Однако бабушка проигнорировала просьбу измерить ему температуру, предпочтя уделить внимание своей личной жизни.

Пострадавшая бабушка пояснила, что внук вел себя капризно, а она в это время планировала отправиться на свидание к своему возлюбленному.

Ситуация обострилась тем, что супруг нападавшей встал на сторону своей жены, несмотря на тяжесть нанесенных его матери травм.

Пострадавшая пенсионерка подчеркнула, что ее желание заниматься собственной социальной жизнью встретило резкий протест со стороны родственников. Они считают, что забота о подрастающем поколении должна быть ее единственным приоритетом.

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