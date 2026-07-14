Косметическая проблема? В Великобритании варикоз не считают заболеванием

Daily Mail: в Великобритании варикоз не считают заболеванием

Британская система здравоохранения (NHS) часто игнорирует жалобы пациентов на варикозное расширение вен, считая это исключительно эстетическим дефектом. Об этом сообщило Daily Mail.

Жительница Большого Манчестера Мишель Грин столкнулась с тем, что врачи годами отказывали ей в помощи, несмотря на сильные боли, судороги и появление крупного образования в области паха.

Только после того как ее отец оплатил операцию в частной клинике стоимостью 2600 фунтов стерлингов (около 267 тысяч), женщина смогла вернуться к нормальной жизни.

Специалисты подчеркнули, что подобная политика экономии на раннем лечении приводит к тяжелым осложнениям, включая хронические язвы, сепсис и даже повышенный риск развития деменции.

Сосудистый хирург Нунг Рудараканчана предупредил, что варикоз вызывает воспалительные процессы, которые негативно влияют на весь организм. Повышенное давление в сосудах из-за неисправных клапанов приводит к скоплению крови в нижних конечностях, что провоцирует зуд и синдром беспокойных ног.

Профессор Марк Уайтли отметил, что воспалительные белки могут «сгущать кровь», повышая вероятность образования тромбов и возникновения инсульта.

Исследования 2025 года также подтверждают связь между хроническим нарушением кровотока при варикозе и когнитивными нарушениями у пожилых людей.

Несмотря на рекомендации Национального института здравоохранения и качества ухода (NICE) лечить вены при наличии боли и отеков, многие государственные клиники требуют дождаться стадии изъязвления кожи.

Профессор Стивен Блэк подчеркнул, что лечение запущенных язв в итоге обходится государству гораздо дороже из-за необходимости постоянных перевязок, визитов медсестер и борьбы с инфекциями.

В результате количество британцев, вынужденных обращаться в частный сектор для лазерной абляции или склеротерапии, выросло почти на 40% за последние годы.

Пациенты, не имеющие средств на платные услуги, остаются заложниками системы, рискуя получить заражение крови или необратимые повреждения тканей.

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