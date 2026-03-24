«Впечатлять и удивлять»: сценарист Золотарев о Российском рейтинге сериалов

Новый инструмент избавит кинопроизводителей от споров и поможет ориентироваться в запросах зрителей.

С запуском российского рейтинга сериалов у отечественных создателей контента наконец появится ориентир для понимания зрительских предпочтений. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал сценарист и продюсер Андрей Золотарев, комментируя презентацию нового продукта «Медиалогии».

По его словам, раньше оценка сериалов была зоной постоянных разногласий: каждая площадка пользовалась собственными метриками, отсутствовала единая система и четкие критерии, позволяющие объяснить успех или провал проекта. Новый подход, считает Золотарев, поможет зрителям лучше ориентироваться, а производителям — получать качественную аналитику.

Продюсер обратил внимание, что рейтинги способны подсветить незаполненные ниши и жанры, которые еще не получили должного развития. По его словам, аудитория не хочет однообразия — ее интерес лежит в плоскости разнообразия.

«Нужно одновременно и соответствовать тому, чего хочет зритель, и впечатлять, удивлять», — резюмировал Золотарев.

Ранее в «Медиалогии» представили топ-100 самых популярных сериалов 2025 года. Методология расчета объединяет 19 параметров: от поисковых запросов и реального времени просмотра на ТВ и в онлайн-кинотеатрах до активности обсуждений в соцсетях.

