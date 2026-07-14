Перенос отдыха на конец смены: можно ли уйти с работы раньше за счет обеда

Уйти с работы раньше за счет обеда можно с согласия работодателя

В России самовольное изменение графика труда ради раннего ухода домой является нарушением дисциплины. Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на руководителя практики трудового права международной консалтинговой компании Анастасию Зайцеву.

По ее словам, время отдыха и питания четко регламентируется внутренними правилами организации или индивидуальными договоренностями. Сотрудник не имеет права переносить обед на конец смены, чтобы уйти пораньше, без согласия от работодателя.

В противном случае отсутствие на месте в рабочие часы может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, включая замечание или выговор.

Согласно действующим нормам Трудового кодекса, перерыв для приема пищи должен составлять от 30 минут до двух часов. Это время не оплачивается и не включается в общую продолжительность смены.

Специалист подчеркнула, что работодатель может отказать в переносе отдыха на конец дня, если присутствие сотрудника необходимо для обеспечения непрерывности процессов. Для легального сокращения рабочего дня необходимо оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Важную роль в этом вопросе играет и позиция Роструда. Ведомство разъясняет, что обеденный перерыв предназначен именно для восстановления сил в середине дня, разделяя его на части.

Хотя рекомендации не являются строгим нормативным актом, компаниям советуют учитывать их при оценке рисков.

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