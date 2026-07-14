Армия России ударила по киевским предприятиям, производящим ракеты и дроны

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Для поражения этих объектов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования.

Россия ударила по предприятиям Киева

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Армия России поразила в Киеве объекты, которые участвуют в производстве ракет и дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Поражены в городе Киеве: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев ГП «Радиоизмеритель», являющееся ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-М», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2», — уточнили в ведомстве.

Также это предприятие создавало навигационно-посадочную аппаратуру и сверхвысокочастотные компоненты для авиастроения.

Кроме того, в украинской столице был нанесен удар по еще одному заводу — «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»). Этот объект отвечал за сборку боевых частей беспилотников и ракет различного типа. Он являлся одним из ведущих предприятий Незалежной в этой области.

Еще «Киев-79» осуществлял обработку и хранение взрывчатых веществ, применяемых при производстве боеприпасов. Также это предприятие выполняло функции логистического центра: в нем хранилась и отгружалась военная продукция, в том числе дроны и бронеавтомобили.

Для ударов по этим объектам российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности наземного базирования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России нанесла удар по объектам ВСУ в портах Одессы. Их использовали для разгрузки и хранения предметов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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