Армия России ударила по киевским предприятиям, производящим ракеты и дроны
Для поражения этих объектов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Армия России поразила в Киеве объекты, которые участвуют в производстве ракет и дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.
«Поражены в городе Киеве: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев ГП «Радиоизмеритель», являющееся ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-М», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2», — уточнили в ведомстве.
Также это предприятие создавало навигационно-посадочную аппаратуру и сверхвысокочастотные компоненты для авиастроения.
Кроме того, в украинской столице был нанесен удар по еще одному заводу — «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»). Этот объект отвечал за сборку боевых частей беспилотников и ракет различного типа. Он являлся одним из ведущих предприятий Незалежной в этой области.
Еще «Киев-79» осуществлял обработку и хранение взрывчатых веществ, применяемых при производстве боеприпасов. Также это предприятие выполняло функции логистического центра: в нем хранилась и отгружалась военная продукция, в том числе дроны и бронеавтомобили.
Для ударов по этим объектам российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности наземного базирования.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России нанесла удар по объектам ВСУ в портах Одессы. Их использовали для разгрузки и хранения предметов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
73%
Нашли ошибку?