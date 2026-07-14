Психологический портрет семьи Усольцевых: как они вели себя в день исчезновения

Профайлер Панкратов: пропавший Сергей Усольцев — классический интроверт

Почти год прошел с момента исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. За это время следователи и волонтеры так и не нашли ни тел, ни вещей, ни следов пребывания людей.

Однако психологический анализ последних видео и публикаций семьи позволяет предположить, как могли вести себя Сергей, Ирина и маленькая Арина в роковой день — и почему их поведение могло стать фатальным.

Сергей Усольцев: человек-крепость в состоянии стресса

Профайлер Руслан Панкратов в беседе с aif.ru, изучив последние записи семьи, пришел к выводу, что 64-летний Сергей Усольцев находился в состоянии сильного стресса перед исчезновением.

На всех видео, где рядом сидит улыбающаяся Ирина, Сергей выглядит отстраненным и напряженным: закрытые позы, руки прижаты, корпус повернут внутрь, минимальная улыбка.

Панкратов характеризует Сергея как «классического интроверта с выраженным контролем эмоциональной сферы». У таких людей проявляется комплекс «личной крепости» — когда эмоции замыкаются внутри и не показываются даже близким. При этом он демонстрирует черты стратегического лидера и перфекциониста, требовательного к себе и окружающим.

В кризисной ситуации такой человек, как Сергей, скорее выберет самостоятельные действия, чем обратится за помощью. Его гиперответственность и стремление к контролю могли подтолкнуть к рискованному решению, которое стало роковым.

Ирина Усольцева: поиск гармонии на фоне разлада

В отличие от замкнутого мужа, Ирина Усольцева была активной, публичной и увлеченной духовными практиками. Она вела соцсети, работала психологом и увлекалась медитациями. На видео она буквально «светится от счастья», но муж на этих кадрах выглядит отчужденным.

Как рассказала aif.ru подруга Ирины Мария Шрайнер, в семье были сложные отношения. Супруги то разъезжались, то снова съезжались.

Ирина, практикующая медитации и техники трансформации сознания, могла использовать поездку в Кутурчинское Белогорье как попытку сохранить семью и снять внутреннее напряжение. Она интересовалась ретрит-центром на турбазе «Геосфера», где проводились фестиваль духовных практик.

Как мог развиваться день исчезновения

Утром 28 сентября семья выехала с турбазы «Геосфера» к горе Буратинка. Погода в тот день была аномально теплой — до 30 градусов тепла, но резко сменилась снежной бурей с ночными заморозками ниже 10 градусов.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с aif.ru отметил, что в группе, оказавшейся в экстремальной ситуации, крайне важно не конфликтовать и не ругаться, довериться самому опытному участнику и поддерживать позитивный настрой.

Однако в случае Усольцевых, учитывая напряженность в отношениях между супругами, это было особенно сложно.

Сергей, привыкший контролировать ситуацию, мог взять на себя роль лидера. Однако его закрытость и неспособность делиться эмоциями могли помешать эффективной коммуникации.

Ирина, возможно, пыталась сохранить позитивный настрой и успокоить дочь, но внутреннее напряжение между супругами могло нарастать с каждым часом, проведенным в сложных условиях.

Роковой выбор: почему они не вернулись

Психологи отмечают, что, оказавшись в лесу, самое важное — это не вода и еда, а тепло. Ночью в тайге температура опускается ниже нуля, а в конце сентября в Красноярском крае темнеет уже около 18:00.

Если группа не успела найти укрытие и развести костер, переохлаждение могло наступить очень быстро.

Сергей, как стратегический лидер и человек, привыкший полагаться только на себя, мог принять решение продолжить движение вместо того, чтобы остановиться и ждать помощи.

Однако с пятилетним ребенком и наступающей ночью это было крайне опасно. Тем более что местность там сложная: каменные россыпи (курумники), старые шурфы от золотодобычи и глубокие трещины в скалах.

Возможно, в какой-то момент произошла ссора. И тогда, как отметил Зберовский, в группе с нарушенной коммуникацией быстро нарастает паника, а молчание создает дополнительное напряжение.

Что произошло дальше — остается загадкой. Но психологический портрет Усольцевых показывает: в день исчезновения семья столкнулась не только с суровой сибирской тайгой, но и с внутренними конфликтами, которые могли помешать им принять правильное решение и выжить.

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