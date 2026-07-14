Психологический портрет семьи Усольцевых: как они вели себя в день исчезновения

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 495 0

Супруги Сергей и Ирина были противоположностями.

Как вела себя пропавшая семья Усольцевых в день исчезновения

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Chasovitin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Профайлер Панкратов: пропавший Сергей Усольцев — классический интроверт

Почти год прошел с момента исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. За это время следователи и волонтеры так и не нашли ни тел, ни вещей, ни следов пребывания людей.

Однако психологический анализ последних видео и публикаций семьи позволяет предположить, как могли вести себя Сергей, Ирина и маленькая Арина в роковой день — и почему их поведение могло стать фатальным.

Сергей Усольцев: человек-крепость в состоянии стресса

Профайлер Руслан Панкратов в беседе с aif.ru, изучив последние записи семьи, пришел к выводу, что 64-летний Сергей Усольцев находился в состоянии сильного стресса перед исчезновением.

На всех видео, где рядом сидит улыбающаяся Ирина, Сергей выглядит отстраненным и напряженным: закрытые позы, руки прижаты, корпус повернут внутрь, минимальная улыбка.

Панкратов характеризует Сергея как «классического интроверта с выраженным контролем эмоциональной сферы». У таких людей проявляется комплекс «личной крепости» — когда эмоции замыкаются внутри и не показываются даже близким. При этом он демонстрирует черты стратегического лидера и перфекциониста, требовательного к себе и окружающим.

В кризисной ситуации такой человек, как Сергей, скорее выберет самостоятельные действия, чем обратится за помощью. Его гиперответственность и стремление к контролю могли подтолкнуть к рискованному решению, которое стало роковым.

Ирина Усольцева: поиск гармонии на фоне разлада

В отличие от замкнутого мужа, Ирина Усольцева была активной, публичной и увлеченной духовными практиками. Она вела соцсети, работала психологом и увлекалась медитациями. На видео она буквально «светится от счастья», но муж на этих кадрах выглядит отчужденным.

Как рассказала aif.ru подруга Ирины Мария Шрайнер, в семье были сложные отношения. Супруги то разъезжались, то снова съезжались.

Ирина, практикующая медитации и техники трансформации сознания, могла использовать поездку в Кутурчинское Белогорье как попытку сохранить семью и снять внутреннее напряжение. Она интересовалась ретрит-центром на турбазе «Геосфера», где проводились фестиваль духовных практик.

Как мог развиваться день исчезновения

Утром 28 сентября семья выехала с турбазы «Геосфера» к горе Буратинка. Погода в тот день была аномально теплой — до 30 градусов тепла, но резко сменилась снежной бурей с ночными заморозками ниже 10 градусов.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с aif.ru отметил, что в группе, оказавшейся в экстремальной ситуации, крайне важно не конфликтовать и не ругаться, довериться самому опытному участнику и поддерживать позитивный настрой.

Однако в случае Усольцевых, учитывая напряженность в отношениях между супругами, это было особенно сложно.

Сергей, привыкший контролировать ситуацию, мог взять на себя роль лидера. Однако его закрытость и неспособность делиться эмоциями могли помешать эффективной коммуникации.

Ирина, возможно, пыталась сохранить позитивный настрой и успокоить дочь, но внутреннее напряжение между супругами могло нарастать с каждым часом, проведенным в сложных условиях.

Роковой выбор: почему они не вернулись

Психологи отмечают, что, оказавшись в лесу, самое важное — это не вода и еда, а тепло. Ночью в тайге температура опускается ниже нуля, а в конце сентября в Красноярском крае темнеет уже около 18:00.

Если группа не успела найти укрытие и развести костер, переохлаждение могло наступить очень быстро.

Сергей, как стратегический лидер и человек, привыкший полагаться только на себя, мог принять решение продолжить движение вместо того, чтобы остановиться и ждать помощи.

Однако с пятилетним ребенком и наступающей ночью это было крайне опасно. Тем более что местность там сложная: каменные россыпи (курумники), старые шурфы от золотодобычи и глубокие трещины в скалах.

Возможно, в какой-то момент произошла ссора. И тогда, как отметил Зберовский, в группе с нарушенной коммуникацией быстро нарастает паника, а молчание создает дополнительное напряжение.

Что произошло дальше — остается загадкой. Но психологический портрет Усольцевых показывает: в день исчезновения семья столкнулась не только с суровой сибирской тайгой, но и с внутренними конфликтами, которые могли помешать им принять правильное решение и выжить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
13 июл
Нашли следы? Стали известны результаты поисков пропавшей семьи Усольцевых
10 июл
Будут последствия: юрист о том, что ждет семью Усольцевых за симуляцию пропажи
10 июл
СК: организованы дополнительные точечные поиски семьи Усольцевых
7 июл
Ловил ли сигнал? Журналисты проверили мобильную связь на маршруте Усольцевых
6 июл
Тайга скрыла следы: появились новые детали поисков пропавшей семьи Усольцевых
6 июл
Стало плохо? Найдена баня, где могли париться Усольцевы перед исчезновением
6 июл
Нашли ДНК Усольцевых? Стали известны результаты экспертизы палки для ходьбы
6 июл
Ищет страну для проживания? Аккаунт Усольцева в соцсети проявил активность
3 июл
«Они живы и далеко»: в деле семьи Усольцевых появилась финальная версия
2 июл
Частный дом: Усольцевых в последний раз видели за забором участка их знакомого
+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.62
-0.04 87.58
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Определены первые участники Международного фестиваля молодежи
11:12
«Разлюбили»: в ЕС намерены отказывать украинцам в убежище без справки о мобилизации
11:05
Психологический портрет семьи Усольцевых: как они вели себя в день исчезновения
10:55
Перенос отдыха на конец смены: можно ли уйти с работы раньше за счет обеда
10:47
Тайная встреча в Нью-Йорке: как принцесса Диана очаровала Кеннеди-младшего
10:41
«Медийная вещь»: военный эксперт о предоставлении Украине лицензии на производство ракет

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Что значат все эти цифры? Можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео