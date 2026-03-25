За решеткой могут оказаться и организаторы популярного проекта MUSE. Тысячи жителей по всей стране так и не попали на концерты. Шоу отменяли в последний момент. Но деньги за билет не возвращали. Без зарплаты остались и десятки музыкантов в разных регионах. А вот создатели проекта, не скрывают своего счастья в соцсетях. Они отдыхают на элитных курортах и совсем не собираются решать проблему. Так что это — новая продуманная схема обмана или просто стечение обстоятельств? Выяснила корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина.

Музыкальная пауза длинною в вечность. Организаторы шоу «MUSE при свечах» вновь взялись за дирижерскую палочку. Анонсируют концерты, продают билеты, но долгожданные выступления зрители видят только на экранах в рекламных роликах.

Руки пианиста Сергея Терехова помнят каждую клавишу. Он привык чувствовать каждую ноту — и в зале, и на сцене. Но даже тонкий музыкальный слух не спас его от ложных обещаний. Организаторы концерта сыграли свою партию настолько убедительно, что даже опытный артист не заметил главного — фальшивого аккорда. Его тоже обманули.

«Я так понимаю, что они продают билеты, люди покупают, приходят на концерт. А концерта нет. Либо потому что не нашли они музыкантов, либо какая-то проблема. За декабрь мы отработали, по-моему, пять концертов, и ни за один из них не заплатили. И в январе то же самое», — рассказал музыкант Сергей Терехов.

А пока артистам не платят, зрители плачут. Бийск, Липецк, Самара. География обмана простирается на десятки регионов страны. Орел тоже в этом списке. Люди отдают тысячи рублей, чтобы услышать любимые мелодии в живом исполнении. Но вместо музыки получают симфонию из пустых обещаний и обманутых ожиданий. Алиса Лежепекова из Орла отдала последние деньги, чтобы сводить маму на концерт. Но «вечер при свечах» так и не состоялся.

«Приходили люди, читали, расстраивались, звонили другим, что концерта не будет. Деньги, к сожалению, вернуть не удалось. Я уже планирую писать официально досудебную претензию с уведомлением», — говорит пострадавшая Алиса Лежепекова.

Оркестр «MUSE при свечах» гастролирует по всей стране и может давать концерты в разных концах России в один и тот же день. Секрет прост — единой группы виртуозов не существует. Музыкантов набирают на месте из разных коллективов, принимают даже студентов. Мы нашли одного из организаторов мероприятий в Самаре. Сергей Демидов рассказал, что проблемы с выплатами коснулись и его. По словам Сергея, только ему не доплатили 150 тысяч рублей.

«У компании начали накапливаться долги. По всем долгам придется объяснять это сотрудникам», — сообщил региональный менеджер Сергей Демидов.

Монетизировать старались все, включая бренд. Но и эта идея с треском провалилась. Своих зарплат сотрудники так и не увидели даже спустя несколько месяцев работы.

«Из-за того что администраторы на местах, видимо, были заняты другими задачами, у них этот вопрос с допродажами был какой-то больной точкой. Когда я пишу людям, я слышу либо в ответ фразу „нам не до тебя“, либо гробовое молчание», — рассказала бывшая сотрудница организации Алина Эрденошвили-Цицевич.

По словам пострадавших, главный дирижер оркестра — Александр Ирисбаев. В отличие от своих сотрудников, он, похоже, сыт и славой, и деньгами: живет на Бали и не спешит возвращаться в Россию. В нашей стране остались только его ближайшие соратники. Журналисты связались с одним из них, и он даже согласился дать комментарий.

«Добрый вечер! Давайте завтра выйдем на связь в рабочее время, я постараюсь ответить на ваши вопросы», — ответил представитель.

Тогда журналисты пошли дальше и связались с братом Александра Ирисбаева — Владимиром. Мы хотели выяснить, вернут ли зрителям деньги и что делать артистам, оставшимся без гонораров. Но вместо ответа мы услышали неожиданное заявление.

«С ноября 2025 года под брендом MUSE концерты проводит также ООО „Ирс Продакшн“, к которому я не имею никакого отношения. Данная компания скопировала бренд и осуществляет самостоятельную деятельность по организации концертных мероприятий, поэтому по всем обстоятельствам данная компания отвечает самостоятельно», — заявил Владимир Ирисбаев.

Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов. И главный из них: кто же все-таки понесет ответственность за то, что ни музыканты, ни любители живой музыки, ни сотрудники так и не получили никаких выплат? Возможно, когда стражи порядка начнут разбирательства и выяснят, где «оригинал», а где «кавер-группа», организаторы несостоявшихся концертов запоют по-другому.

