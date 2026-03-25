Тапочки в офисе: где граница комфорта и делового этикета

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 68 0

Неформальная обувь на рабочем месте может выглядеть уместно лишь при определенных условиях, но чаще вызывает недоумение у коллег.

Можно ли носить тапочки в офисе — мнение эксперта по этикету

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

В офисах с формальным дресс-кодом ношение тапочек недопустимо

Тапочки в офисе можно носить тем, кто работает в отдельном кабинете. О том, где граница комфорта и делового стиля, рассказала Life.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По словам специалиста, сменная удобная обувь может быть оправданной, если человек работает в отдельном кабинете и планирует длительное время находиться за компьютером, не покидая рабочее место. Однако появление в тапочках в общих пространствах или перед коллегами может восприниматься странно и противоречить негласным правилам корпоративной культуры.

Богачева подчеркнула, что в организациях с формальным дресс-кодом или в государственных учреждениях подобная деталь гардероба практически исключена. В то же время в компаниях с камерной атмосферой и ориентацией исключительно на результат внешний вид сотрудников может играть второстепенную роль, что создает условия для большей свободы в выборе обуви.

Ранее эксперт назвала правила обеда из контейнера на работе. Об этом сообщал 5-tv.ru. В таком формате приема пищи нет ничего странного, главное — соблюдать приличия.

Куй железо, пока горячо: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2...

Последние новости

1:21
КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
1:00
«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе
0:40
«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
0:20
«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше
0:00
Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки
23:45
Диплом или короб: почему курьеры в Москве получают больше офисных сотрудников

Сейчас читают

«Результат превзошел ожидания!» — SHAMAN написал хит для Ирины Круг
«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео