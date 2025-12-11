«Ничего странного»: эксперт назвала правила обеда из контейнера на работе

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В таком приеме пищи нет ничего странного. Главное — соблюдать приличия.

Как правильно есть обед из контейнера на работе

Фото: 5-tv.ru

Эксперт по этикету Богачева: еду из контейнера лучше перекладывать в тарелку

Приносить обед из дома в контейнере — абсолютно уместная и распространенная практика, однако важно соблюдать нормы этикета, связанные с этим. Подробнее про правильный ход действий в таком случае в беседе с Life.ru рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По словам специалиста, делать выводы о человеке по его еде, одежде или достатку — неверно решение, поскольку значение имеет лишь уместность. Специалист подчеркнула, что подобные обеды могут быть продиктованы спортивным режимом или заботой сотрудника о здоровье.

«Ничего странного в этом нет», — добавила Богачева.

Эксперт объяснила, что нежелательно ставить контейнер на рабочий стол и есть из него. Если обстоятельства подводят к такому формату, то лучше найти отдельное пространство в офисе. Во избежание неловкости, она советует переложить еду на красивую тарелку и воспользоваться удобными приборами и салфеткой. К тому же эстетичная сервировка сделает обед более комфортным.

Богачева напомнила, что те же правила относятся и к чаепитию. Так, стоит приобрести собственную посуду. При этом она предостерегла от сильно пахнущих продуктов, которые при разогреве могут вызвать дискомфорт у коллег.

Эксперт пояснила, что рабочее место не предназначено для приема пищи, и во многих компаниях это официально запрещено. Особенно нежелательно есть перед компьютером. Лучшим вариантом будет пойти на кухню или в кофе-поинт, выделив время для обеда.

Ранее 5-tv.ru писал, что лучше не есть на поздний завтрак 1 января.

