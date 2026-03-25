Не будь смешной: как носить бомбер, когда вам за 30

Дизайнер Михнова: выбирая бомбер, стоит обратить внимание на материал и крой

Дизайнер Марина Михнова рассказала о правилах ношения бомбера после 30 лет, ее слова передает Газета.ру.

Эксперт считает, что при выборе такой верхней одежды важно учитывать материалы и крой, поскольку от этого зависит восприятие всего образа.

По словам Михновой, оптимальным решением станут модели из твида, шерсти или плотного хлопка, а также варианты из фактурного нейлона с вискозной подкладкой. Она подчеркнула, что слишком свободные силуэты могут добавить лишний объем, тогда как аккуратная посадка по плечам и длина до линии талии помогают визуально вытянуть фигуру. Дизайнер также рекомендовала обращать внимание на сложные оттенки, такие как цвет мха, насыщенный индиго или графит.

Эксперт отметила, что бомбер следует воспринимать не как спортивную вещь, а как элемент гардероба, создающий контраст в образе. В частности, его можно сочетать с платьем миди или классической рубашкой и прямыми брюками. Монохромные комплекты, по ее мнению, делают внешний вид более дорогим и помогают избежать ассоциаций с подростковым стилем.

