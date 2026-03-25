Мужчинам посоветовали изменить привычный способ посещения туалета

Классическая поза мочеиспускания вредит здоровью и гигиене.
Уролог Каллехо: мужчинам нужно опорожнять мочевой пузырь стоя
Мужскому полу следует совершать мочеиспускание в положении сидя, чтобы избежать проблем со здоровьем и поддерживать чистоту в доме. Об этом сообщило издание Deia со ссылкой на рекомендации уролога Давида Каллехо.
Специалист привел два ключевых аргумента в пользу смены привычки, которые касаются как физиологических процессов в организме, так и бытового комфорта.
По мнению эксперта, именно в сидячем положении происходит максимально эффективное и полное опорожнение мочевого пузыря.
«Для мочеиспускания необходимо скоординировать движения: мужчина должны сокращать мочевой пузырь и одновременно расслаблять мышцы тазового дна, удерживающие его закрытым. В положении стоя расслабить мышцы тазового дна сложнее. Это может помешать полностью опорожнить мочевой пузырь», — объяснил доктор Каллехо.
Он подчеркнул, что регулярный застой жидкости в организме чреват серьезными медицинскими последствиями. В частности, это существенно повышает риски возникновения инфекционных заболеваний мочевыводящих путей, формирования камней в почках. В долгосрочной перспективе может развиться почечная недостаточность.
Вторым важным фактором является вопрос гигиены окружающего пространства. Специалист предупредил, что использование унитаза стоя неизбежно ведет к загрязнению помещения, даже если мужчина обладает отличной «меткостью».
По его словам, микрокапли мочи разлетаются на расстояние до метра от унитаза. Это происходит так: струя отскакивает от стенок унитаза и разбрызгивается по всей ванной комнате. Специалист отметил, что тогда моча пачкает одежду, стены, ковер и даже зубную щетку.
Эксперт добавил, что сидячая поза помогает сохранить ванную комнату в чистоте и предотвратить распространение бактерий на предметы личной гигиены.
60%
