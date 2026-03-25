Мужчинам посоветовали изменить привычный способ посещения туалета

Диана Кулманакова
Классическая поза мочеиспускания вредит здоровью и гигиене.

Как мужчинам правильно и полезнее писать — стоя или сидя

Уролог Каллехо: мужчинам нужно опорожнять мочевой пузырь стоя

Мужскому полу следует совершать мочеиспускание в положении сидя, чтобы избежать проблем со здоровьем и поддерживать чистоту в доме. Об этом сообщило издание Deia со ссылкой на рекомендации уролога Давида Каллехо.

Специалист привел два ключевых аргумента в пользу смены привычки, которые касаются как физиологических процессов в организме, так и бытового комфорта.

По мнению эксперта, именно в сидячем положении происходит максимально эффективное и полное опорожнение мочевого пузыря.

«Для мочеиспускания необходимо скоординировать движения: мужчина должны сокращать мочевой пузырь и одновременно расслаблять мышцы тазового дна, удерживающие его закрытым. В положении стоя расслабить мышцы тазового дна сложнее. Это может помешать полностью опорожнить мочевой пузырь», — объяснил доктор Каллехо.

Он подчеркнул, что регулярный застой жидкости в организме чреват серьезными медицинскими последствиями. В частности, это существенно повышает риски возникновения инфекционных заболеваний мочевыводящих путей, формирования камней в почках. В долгосрочной перспективе может развиться почечная недостаточность.

Вторым важным фактором является вопрос гигиены окружающего пространства. Специалист предупредил, что использование унитаза стоя неизбежно ведет к загрязнению помещения, даже если мужчина обладает отличной «меткостью».

По его словам, микрокапли мочи разлетаются на расстояние до метра от унитаза. Это происходит так: струя отскакивает от стенок унитаза и разбрызгивается по всей ванной комнате. Специалист отметил, что тогда моча пачкает одежду, стены, ковер и даже зубную щетку.

Эксперт добавил, что сидячая поза помогает сохранить ванную комнату в чистоте и предотвратить распространение бактерий на предметы личной гигиены.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий
23:30
Снег вернется неожиданно: какая погода ждет Москву на стыке марта и апреля

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео