Ученые назвали диету, способную отсрочить болезнь Альцгеймера

|
Алена Куликова
Алена Куликова 27 0

Такой тип питания не исключает чай и кофе.

Какая диета снижает риск деменции на треть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Солнцева о том, что противовоспалительная диета снижает риск деменции

Ученые Каролинского института выяснили, что особый тип питания способен отсрочить болезнь Альцгеймера у пожилых людей с ранними признаками. Об этом сообщили aif.ru.

В исследовании участвовали 1865 шведов старше 60 лет, за которыми наблюдали почти девять лет. За это время деменция развилась у 240 участников.

Специалисты оценили три диеты: средиземноморскую, гарвардскую и противовоспалительную. Все они полезны для мозга, но последняя оказалась наиболее эффективной для группы с повышенным давлением и наличием белка Тау в крови — риск снижался почти на 30%.

Рацион этой диеты включает жирную рыбу, зеленые и оранжевые овощи, орехи, цельнозерновые, чай и кофе, при этом исключает фастфуд, сладости и переработанное мясо.

Российский диетолог Татьяна Солнцева пояснила, что сахар и насыщенные жиры вызывают хроническое воспаление, которое ускоряет старение мозга. Она посоветовала убрать из рациона все, что может провоцировать воспаление, особенно если в анализах уже есть белок Тау.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему с возрастом избавиться от жира на животе становится труднее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.93
-0.34 88.71
-0.47
Не просто картинки: что на самом деле означают символы знаков зодиака

Последние новости

23:34
«Любим Нью-Йорк»: россиянам, забравшимся на небоскреб, предъявлены обвинения
23:23
Лед вместо тепла: как эмоциональный холод убивает отношения
23:14
Ученые назвали диету, способную отсрочить болезнь Альцгеймера
23:11
«Он — наше все»: потомки Пушкина прокомментировали пропажу памятника поэта в Германии
23:01
Один человек погиб и четыре пострадали в результате атак ВСУ на ДНР
23:00
ВПК Украины встал: как армия России ответила на террористические действия ВСУ

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»
Мужчина умер от сердечного приступа, когда избавлялся от тела убитой девушки
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео