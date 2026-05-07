Четырехлетний ребенок выпал из окна в центре Москвы

Анастасия Антоненко
В момент трагедии мать малыша была в соседней комнате.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В центре Москвы четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа, когда оперся на москитную сетку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел в доме на Землянском переулке. Мать мальчика вышла в другую комнату, а ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал наружу.

В результате падения ребенка экстренно госпитализировали, серьезность его травм в материале не уточняется.

По факту произошедшего Таганская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки.

В ведомстве родителям напомнили, что москитная сетка не защищает от падения, и призвали не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами.

Случаи выпадения детей из окон — частые бытовые трагедии в России. Так, например, в начале марта двое детей выпали из окон в Омске. Оба инцидента произошли в разных квартирах.

Похожий случай произошел в подмосковных Люберцах 30 марта. Случайные спасли выпавшего из окна ребенка, который приземлился на козырек подъезда. Один из мужчин забрался на навес и передал малыша второму спасителю, который подхватил его внизу.

В тот же день в Улан-Удэ трехлетний ребенок сорвался с окна четвертого этажа.

Малыш находился в комнате один. Он забрался на стул, затем на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и выпал на улицу. Его мама в этот момент находилась в соседней комнате.

