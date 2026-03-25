Переводы под прицелом: как ФНС вычислит скрытые доходы россиян

ФНС нашла способ вычислять скрытые доходы россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит дополнительные инструменты для выявления россиян, получающих оплату за услуги переводами на банковские карты.

Как сообщает РБК, правительственная комиссия поддержала инициативу Минфина, согласно которой Банк России будет передавать налоговым органам сведения о подозрительных денежных поступлениях от частных лиц.

Предполагается, что после получения таких сигналов ФНС сможет оперативно запрашивать у банков детализацию операций по счетам без запуска полноценной проверки.

Таким образом власти намерены закрыть существующие пробелы в контроле за неформальными переводами между гражданами.

В сопроводительных материалах к проекту указывается, что платежи за реальные услуги — например, аренду жилья, ремонт или частные занятия — нередко оформляются как «подарки».

Это создает серую зону, где полученные доходы не отражаются в декларациях и не облагаются налогами.

Ожидается, что критериями для анализа станут регулярные поступления — как значительные суммы, так и небольшие переводы, указывающие на признаки предпринимательской деятельности.

«За какими платежами прежде всего я бы ожидал контроль — за систематическими крупными платежами, за систематическими небольшими платежами, которые могут свидетельствовать о сдаче имущества в аренду, об оказании услуг в сфере c2c», — пояснил партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов.

Он отметил, что на первом этапе подозрительные операции будут выявляться при помощи цифровых алгоритмов, а точечные проверки могут коснуться крупных переводов за последние три года.

Сейчас налоговые органы вправе получать банковские данные лишь в ограниченных ситуациях. Новая модель предполагает постоянный обмен информацией между ФНС и Центробанком, что позволит автоматическим системам сопоставлять сведения и эффективнее обнаруживать незадекларированные доходы.

По данным РИА Новости, под внимание могут попасть частные репетиторы, мастера бытовых услуг, риелторы и собственники жилья, сдающие его в аренду и получающие оплату на карту.

Эксперты не исключают, что нововведение подтолкнет часть граждан к оформлению статуса самозанятых или индивидуальных предпринимателей, однако также может привести к росту наличных расчетов.

