Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 30 марта по 5 апреля.

Всю неделю Солнце в Овне дает импульс к действию, смелость и желание быть первыми. Однако этот огонь нужно направить в мирное русло на реализацию грандиозных планов и проектов. Благодаря влиянию Юпитера появляются возможности для роста авторитета, повышения духовного и социального уровня, получения протекции от влиятельных лиц. Способность видеть долгосрочные перспективы мотивирует на взятие новых вершин на пути самообразования, повышения квалификации и экспертности в профессиональной деятельности.

Расширяется поле деятельности у бизнесменов, спортсменов, политиков и представителей науки, а также в сфере туризма и образования. У многих усиливается желание отправиться в путешествие или найти работу в другом регионе, запустить личный блог или проект, позволяющий заявить о себе в масштабе.

2 апреля полнолуние в Овне акцентирует тему баланса между личными интересами и интересами других, заставляет делать выбор между напористыми действиями и тактичностью. В эту пору лучше начинать краткосрочные дела, которые требуют выплеска энергии, но не займут много времени и сил. Также подойдет тактика применения жестких мер и принятия смелых решений в застоявшихся проектах. В это эмоциональное время возможны импульсивные поступки и решения. Поэтому следует быть терпеливыми, особенно с теми, кого любите.

Планеты разума и действий сосредоточились в водном пространстве Рыб. Многозадачность и обилие новой информации могут создать перегруз ментали. А дела, начатые в этот период, требуют четкого плана и стратегии. Благодаря удачной комбинации Меркурия и Юпитера мозг готов к развитию и кипит желанием делиться мыслями, идеями, учить других и давать дельные советы.

Усиливаются способности масштабного и стратегического планирования, умение увидеть долгосрочные перспективы в бизнесе. Увеличивается количество общения и контактов. Марс с Ураном также взаимодействует и усиливает деловую хватку, способность убеждать других и успешно внедрять новые идеи. Для многих открываются новые направления в деятельности, появляются неожиданные повороты в делах и желание сделать смелый шаг в будущее.

Символ красоты, любви и денег — Венера — особенно благосклонна на этой неделе, находясь в знаке своего владения — Тельце. Захочется создавать уют и комфорт, быть женственной и привлекательной, сменить цветовую гамму на более спокойную, где-то полениться и отдохнуть, получить удовольствие от массажа и СПА, и при этом выглядеть просто восхитительно. Именно в такую женщину хочется влюбиться.

Напряг от Плутона добавит ложку дегтя в эту идиллию и заставит разрушить старые подходы к партнерству, произведет трансформацию финансовой сферы, а также внесет коррективы в вопросы внешности и стиля. Теневые стороны Венеры проявятся в виде ревности и собственничества, желания подчинить и манипулировать окружающими людьми.

Эти энергии призывают нас пересмотреть свои ценности и желания, произвести зачистку токсичных людей в своем окружении и начать получать удовольствие от жизни.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, наступило отличное время для семейных и бытовых дел. Хорошо вспоминать прошлое, чтобы извлечь полезные уроки. Заложить фундамент позитивного эмоционального фона поможет изучение психологии или работа с психологом, медитации или просто уединение.

Энергия недели слишком интимна для активной социализации и шумной компании. Займитесь тем, что угодно вашей душе. Например, устройте посиделки для самых близких, побудьте на природе и посетите СПА-процедуры.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов намечается прекрасный период совершить с друзьями экскурсионный тур или увлекательную автомобильную поездку. Ваше ментальное поле открыто для получения полезной и обучающей информации. Вас привлекает то, что не укладывается в рамки обычного. Не бойтесь говорить и мечтать о будущем. В это время получится завести новые интересные знакомства, встретить неожиданных попутчиков, сплотиться с коллективом на основе общих идей и проектов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам настало время провести ревизию старых долгов и закрыть мелкие задолженности. Вы готовы к обретению внутренней опоры в плане финансов, отношений, собственной внешности и стиля. Повышается трудоспособность, выносливость, стрессоустойчивость и эффективность в работе.

Именно сейчас благоприятный момент для выстраивания серьезных долгосрочных отношений. Звезды помогут вам получить протекции и финансовую поддержку у тех, кто занимает видные посты и обладает авторитетом.

Рак — гороскоп на неделю

Раки чувствуют себя полными энергии и готовыми к большим делам. Астросовет на этот период — проявить собственную инициативу и активные действия в отношении профессионального роста, карьеры, достижения общественного положения. Если возрастают повышенные требования по отношению к себе, позвольте себе больше.

Именно сейчас вы можете масштабироваться и создать лучшую версию себя, чтобы укрепиться в новом амплуа на долгосрочный период.

Лев — гороскоп на неделю

Львам рекомендуется спланировать систему оздоровления и обрести внутренний баланс. По возможности, пройдите комплексное обследование организма, посетите массажный кабинет, сделайте вылазку на природу или в любое место, где можно восстановить силы.

Найдите время для отдыха и саморазвития. Приложенные усилия позволят чувствовать себя ресурсно и психологически устойчиво.

Дева — гороскоп на неделю

Девы могут добиться прорыва в переговорах или деловых отношениях, которые до этого заходили в тупик. Появляется способность глубоко мыслить и находить скрытые мотивы собеседников.

Всю неделю вы находитесь в благоприятных условиях для урегулирования всех видов отношений. При этом важно соблюдать принципы взаимоуважения и компромисса. Пик проявления творческой активности происходит при объединении с компаньонами, друзьями или коллегами.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов отличные дни для аналитики, работы с документами и заботы о здоровье. Эффективное время, чтобы наводить порядок в делах и мыслях, а также направить силы на работу, карьеру, решение профессиональных вопросов.

Если взять на себя ответственность перед другими и выработать устойчивую внутреннюю позицию, то вы с легкостью сможете выделиться на общем фоне. Организаторские способности и деловая хватка помогут получить назначение на должность или удачно трудоустроиться.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам звезды и планеты благоволят в дальних поездках с целью развития и обучения. Представится возможность совершить романтическое путешествие, отправиться в спортивный тур, принять участие в международных мероприятиях и публичных выступлениях.

Любая социальная активность способствует повышению вашего рейтинга, престижа, привлекает внимание аудитории. Вы, как никто другой, на этом этапе сумеете себя подать и высветить свои достоинства.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов открываются ресурсы заручиться поддержкой родственников или бизнес-партнеров, а также получить выгодный кредит или вступить в наследство.

Вы почувствуете усиление эмоциональных связей с членами семьи. Успешный и плодотворный период для улучшения семейных отношений, решения вопросов с жильем и ипотекой, совершения сделок с недвижимым имуществом. Если решитесь на приобретение крупных пакетов акций, то легко приумножите свой капитал.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги легко найдут общий язык с окружающими людьми. Это поможет достичь желаемого результата в сотрудничестве, построить конструктивные личные отношения, заключить контракты, обрести лояльных клиентов и подписчиков. Посетите места, где есть возможность ярко проявиться.

Идеальный момент для публичных выступлений, презентаций, социально-культурных мероприятий, консультационной и интеллектуальной деятельности. Повышается вероятность романтического знакомства.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям самое время сесть и расписать бюджет, разобрать завалы на рабочем столе или пройти медобследование. Чтобы почувствовать в здоровом теле здоровый дух, необходимо выработать полезные привычки, связанные с физическими упражнениями и сбалансированным питанием.

Открываются возможности улучшения финансовой сферы. Можно рассчитывать на повышение заработной платы или получение дохода вследствие оказания услуг.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам планетарная комбинация способствует удаче в любовных отношениях и творческой реализации. Проведите больше времени с любимыми людьми, запланируйте свидания, семейный отдых или посетите культурные мероприятия. Не забывайте побаловать детей своим вниманием и вместе провести досуг. Эффективны занятия спортом, самореклама, визит к косметологу или стилисту.

