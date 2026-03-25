Виртуальное алиби: популярный блогер убил свою беременную девушку

|
Диана Кулманакова
Расправа была тщательно спланирована.

Фото: YouTube/stephenmcculla

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Belfast Telegraph: популярный блогер убил свою беременную девушку

В Северной Ирландии YouTube-блогер Стивен Маккаллах убил свою беременную партнершу. Об этом сообщило Belfast Telegraph.

Трагедия произошла в декабре 2022 года непосредственно в доме жертвы. Согласно материалам следствия, Стивен тщательно спланировал свои действия и попытался создать себе неопровержимое алиби. Для этого он использовал навыки работы с интернет-платформами.

Во время того, как Стивен убивал девушку, на его канале транслировался прямой эфир. На нем блогер якобы в реальном времени играл в видеоигру и общался с аудиторией.

Однако техническая экспертиза и последующее признание самого осужденного подтвердили, что трансляция была фикцией. На самом деле Стивен транслировал заранее записанный видеоматериал, чтобы обеспечить себе алиби на время убийства.

Судебное разбирательство завершилось единогласным решением присяжных, которые полностью поддержали позицию стороны обвинения.

«Мы надеемся, что все пострадавшие и их семьи добьются справедливости в суде. Насилие в отношении женщин и девочек — позор нашего общества, и мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с ним», — сказал на заседании брат жертвы.

Теперь блогеру грозит высшая мера наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
