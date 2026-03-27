Звезды поддерживают отдых: китайский гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Приятная неделя, несмотря на каверзы, которые могут устроить «дни без богатства». Финансовые операции лучше перенести со вторника и среды на более подходящие дни. А планы лучше строить на субботу — здесь оказываются самые лучшие звезды.

Понедельник, 30 марта 2026 года

День Водного кролика

Фото: 5-tv.ru

Не подходит для кипучей деятельности вроде закладки фундамента, пышной свадьбы, старта бизнеса и чего-то такого. Тем не менее энергии дня будут терпимы к поиску врача, встречам и свиданиям, путешествиям, планированию, решению денежных вопросов и началу обучения. Нельзя назвать это встречей с распростертыми объятиями, поскольку все же в этом дне много непредсказуемости, резких поворотов, скорее, сдержанная терпимость без излишнего радушия.

Совет книги перемен: стратегия заключения правильного союза — обычно эта гексаграмма указывает на период осторожных, взвешенных действий в отношениях и развитии личности. Внутренняя настройка, а не активные действия.

Вторник, 31 марта 2026 года

День Деревянного дракона

Фото: 5-tv.ru

День без богатства препятствует всевозможным финансовым вопросам — отложите кошелек до более хорошего дня, все, что касается денег, будет решаться не в вашу пользу.

По звездам этому дню также нечем блеснуть, в древнекитайских текстах он значится как исключительно неблагоприятный для всех вопросов. Хорошо только проводить генеральную и обычную уборку.

Совет книги перемен: стратегия невовлеченности в разногласия — описывает период разногласий, напряженности и несовпадения интересов.

Среда, 1 апреля 2026 года

День Деревянной змеи

Фото: 5-tv.ru

Еще один день без богатства, финансовые вопросы решаем в другие дни, чтобы не получить убытки. По энергиям он лучше, чем предыдущий день, и может поддержать рутинные занятия и незначительные дела.

Хорош он может быть для сдачи экзаменов, презентаций, работы с документами и незначительных контрактов. Но больших свершений от таких дней ждать не приходится.

Совет книги перемен: стратегия выжидания подходящего момента — важно не форсировать события, но терпеливо готовиться, выбирать момент.

Четверг, 2 апреля 2026 года

День Огненной лошади

Фото: 5-tv.ru

Дублирует энергии года, не получает хороших звезд и не может поддержать грандиозных планов. Более того, может дать ошибки и неприятности для тех, кому лошадь не полезна. Может сгодиться для планирования, рутинных дел и чего-то среднего, обычного.

Обязательно делайте скидку на то, что все дела имеют серьезный шанс пойти не так, оставляйте место для ошибки из-за человеческого фактора.

Совет книги перемен: стратегия действий в чрезвычайной ситуации — в этот день силы и ресурсы собраны в огромном объеме, но конструкция хрупка, поэтому нужно действовать осмотрительно, чтобы не сломать опору и не потерять достигнутое.

Пятница, 3 апреля 2026 года

День Огненной козы

Фото: 5-tv.ru

Китайские мастера предостерегают от каких-либо переделок интерьера. Но говорят, что в экстерьере допустимы какие-то ремонтные работы и реконструкции. Важные дела лучше перенести на другое время. В путешествиях, с документами и с учебой могут быть проблемы. В такой день хорошо нейтрализовать негативные влияния. Если подавать в суд, то у истца будет неудача.

Совет книги перемен: пришло время разобраться с «запущенным», устранить искажения и перезапустить процессы на новой основе.

Суббота, 4 апреля 2026 года

День Каменной обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Сразу две звезды добродетели поддерживают энергии этого дня и помогают тем, кто решит заниматься земляными работами, запускать новый бизнес, переезжать в новый дом, отправляться в путешествие. Хорошие звезды подарят большие успехи самым активным. Поэтому пропускать такой день и отсиживаться в тени апрельского солнышка не следует.

Совет книги перемен: от вас ждут решительности и способности вести за собой, не бойтесь брать ответственность.

Воскресенье, 5 апреля 2026 года

День Земляного петуха

Фото: 5-tv.ru

Идеально подходит для отдыха. Взбалмошные, переменчивые энергии не годятся для поддержки важных дел и событий, но очень хороши для того, чтобы перевести дух после весьма насыщенного марта.

Совет книги перемен: стратегия поддержания порядка в условиях неопределенности: «Дорога начинается с одного шага. Иди, и она приведет тебя туда, куда нужно».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.