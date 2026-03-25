Не без помощи матери: заведующая роддомом присвоила себе чужого младенца

В Карачаево-Черкесии заведующая роддомом незаконно присвоила себе младенца

В Карачаево-Черкесской Республике заведующая отделением роддома стала фигуранткой уголовного дела после того, как оставила себе чужого младенца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, высокопоставленная сотрудница больницы использовала свое служебное положение. Она помогла местной жительнице избавиться от новорожденной дочери, фактически забрав ребенка себе.

Расследование установило, что история началась еще в феврале–марте 2022 года. Тогда одна из фигуранток дела забеременела. После рождения девочки в октябре того же года мать твердо решила, что не хочет воспитывать ее и содержать.

Женщина обратилась за помощью к своей знакомой, которая руководила акушерско-обсервационным отделением в больнице Черкесска. Врач согласилась подыскать для новорожденной новую семью. Однако в итоге она предпочла оставить девочку у себя. Сразу после выписки из родильного дома биологическая мать передала дочь сообщнице.

Подозреваемая прибегла к обману государственных органов. Она обратилась в один из ЗАГСов в Москве, где оформила фиктивное свидетельство о рождении. Женщина указала в документах полностью вымышленные данные.

Правоохранительные органы квалифицировали действия обеих женщин как торговлю людьми, совершенную в форме иной сделки. На текущий момент фигурантки ограничены в свободе. Одна из них отправлена под домашний арест, а второй суд запретил совершать определенные действия.

Ограничительные меры будут действовать как минимум до апреля 2026 года.

