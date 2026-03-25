В Петербурге прошли обыски в офисе крупного федерального поставщика медоборудования

Мария Гоманюк
Интереса правоохранителей вызвала компания «Медимком».

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе федеральной компании «Медимком», занимающейся поставками медицинского оборудования и расходных материалов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, обыски длились несколько часов — с 09:30 до 13:00. Причины интереса силовиков связали с взаимодействием компании с Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени академика А. Н. Гранова.

Как уточнялось, проверка может быть связана с деятельностью бывшего первого заместителя директора этого медучреждения Андрея Клекоцкого. Официальные комментарии от правоохранительных органов и самой компании на момент публикации отсутствуют.

Тем временем в Кемерове оперативники проверяют сеть частных клиник «Свобода», где во время лечения от алкоголизма и наркозависимости погиб пациент. На полках в больнице обнаружены психотропные вещества, приобретенные без лицензии.

