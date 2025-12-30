В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве 22-летней давности

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в преступлении, совершенном больше 20 лет назад. Фигурантами уголовного дела стали двое сотрудников муниципального образования «Дачное» и еще один местный житель.

Оперативники провели обыски на работе и дома у подозреваемых. Решается вопрос об их аресте.

По данным следствия, банда совершила несколько преступлений в 2003 году. Злоумышленники расправились с семейной парой и их охранником, а потом прикрепили бомбу к машине коммерсанта — правда, та, к счастью, не взорвалась.

