Кровавая ночь на Щелковском: дело об убийстве экс-участника «Дома-2» дошло до суда

Дарья Орлова
Следствие раскрыло шокирующие детали трагедии, произошедшей после пьяной ссоры.

Убийство бывшего участника Дом-2 что известно причины детали

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Лукин

В Москве завершено расследование резонансного убийства бывшего участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина — материалы уже переданы в суд, сообщает Lenta.ru со ссылкой на столичную прокуратуру.

Как установили следователи, обвинительное заключение утверждено в отношении 53-летнего жителя столицы. По версии правоохранителей, речь идет о сценаристе Станиславе Берестовом, который в ночь на 14 апреля 2025 года находился в гостях у знакомого в квартире на Щелковском шоссе.

Во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт. Гость схватил кухонный нож и нанес хозяину квартиры множество ударов. У потерпевшего зафиксировали более полусотни колото-резаных ран в области шеи, груди, живота, спины и рук. Полученные травмы оказались смертельными.

После случившегося нападавший сам оказался в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в реанимацию с переломами лицевых костей, порезами на руках, многочисленными ушибами и ссадинами. Мужчина потерял сознание и некоторое время находился на искусственной вентиляции легких.

Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. До начала процесса обвиняемый остается под стражей. Известно, что ранее Берестовой работал сценаристом телевизионных проектов на федеральных каналах.

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей