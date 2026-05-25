«Постоянно были взрывы»: ВСУ 15 раз срывали разбор завалов после удара в Старобельске
В ЛНР объявлен траур.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
На месте удара по общежитию колледжа в Старобельске 15 раз прекращали разбор завалов из-за повторных атак.
Прямо сейчас врачи до сих пор борются за жизнь 19-летнего студента. Он в реанимации в тяжелом состоянии. А накануне одного из пострадавших выписали и отправили домой.
В Луганской Народной Республике сегодня объявлен траур. Жертвами террористического удара Киева стал 21 человек, больше 60 пострадали. В память о погибших в Старобельске решено установить монумент. Люди несут игрушки и цветы к стихийному мемориалу.
А те, кто вытаскивал подростков из-под завалов, рассказывают, как киевский режим раз за разом срывал спасательную операцию.
«Осложнялось все тем, что вокруг все время были взрывы. Были повторные прилеты. Такое ощущение, что они нам специально не давали спасать детей. Специально! Было морально тяжело очень сильно», — рассказал командир отделения 57-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ЛНР Роман Антонов.
Последствия атаки накануне показали иностранным журналистам. Более 50 репортеров, в числе которых немало европейцев, приехали на место теракта.
