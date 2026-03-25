Дом ревности: поджог в Тверской области унес жизни целой семьи

Дарья Орлова
Суду предстоит разобраться в деталях трагедии, произошедшей накануне праздников.

Семья погибла при пожаре в Тверской области что случилось

В Тверской области рассмотрят дело о жестоком убийстве четырех человек

В Тверской области завершено расследование уголовного дела о расправе над четырьмя людьми — материалы направлены в суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 34-летний житель Вышнего Волочка, ранее имевший судимость, в декабре 2024 года устроил пожар в доме своей супруги. Предполагается, что мотивом преступления стали ревность и затяжной конфликт с родственниками жены.

Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также в умышленном уничтожении имущества. Следователи считают, что обвиняемый действовал осознанно: он проник на участок через забор и поджег жилище, зная, что внутри находятся пожилые люди и маленький ребенок, которым будет трудно выбраться наружу.

После тушения огня спасатели обнаружили тела родителей женщины и трехлетней девочки. Сама супруга подозреваемого была госпитализирована, однако позже скончалась от полученных травм.

В результате пожара имущество семьи оказалось полностью уничтожено. Теперь обстоятельства трагедии предстоит оценить Тверскому областному суду.

