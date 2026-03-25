«Есть душа»: SHAMAN предрек возвращение к невылизанной музыке вопреки нейросетям

Элина Битюцкая
Заслуженный артист РФ уверен, что идеально записанные треки нейросетей однажды наскучат слушателям.

Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился своим взглядом на будущее музыкальной индустрии и влияние искусственного интеллекта на творчество. Своими мыслями певец поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

По словам артиста, он спокойно относится к растущей популярности песен, созданных нейросетями. Однако у него есть четкое предвидение того, как будет развиваться рынок после перенасыщения таким «супервылизанным» контентом.

«Понимаете, в чем дело? Когда ставишь песню, записанную нейросетями, одну за другой, все равно слышна, так или иначе, на каком-то внутреннем ощущении, все равно слышна некая вот эта вот супервылизанность, суперидеальность», — пояснил SHAMAN.

Исполнитель уверен, что как только музыкальный рынок перенасытится треками, созданными искусственным интеллектом, которые коммерчески идеальны, в сознании слушателей произойдет перелом.

«Люди все-таки захотят после этого наоборот чего-то такого невычищенного, живого, может быть, даже нарочито с огрехами, чтобы это точно было слышно, что вот в этом есть жизнь, вот в этом есть душа», — поделился прогнозом певец.

SHAMAN отметил, что сам, вероятно, в скором времени направит свое творчество в эту сторону — к более живым, эмоциональным записям, где не будет глянцевого блеска машинной обработки.

«Вот я, мне кажется, немного погодя в эту сторону уйду», — заключил заслуженный артист РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN рассказал о спонтанном предложении руки и сердца своей супруге Екатерине Мизулиной.

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео