«Есть душа»: SHAMAN предрек возвращение к невылизанной музыке вопреки нейросетям

SHAMAN предрек возвращение к живой музыке после эры нейросетей

Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился своим взглядом на будущее музыкальной индустрии и влияние искусственного интеллекта на творчество. Своими мыслями певец поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

По словам артиста, он спокойно относится к растущей популярности песен, созданных нейросетями. Однако у него есть четкое предвидение того, как будет развиваться рынок после перенасыщения таким «супервылизанным» контентом.

«Понимаете, в чем дело? Когда ставишь песню, записанную нейросетями, одну за другой, все равно слышна, так или иначе, на каком-то внутреннем ощущении, все равно слышна некая вот эта вот супервылизанность, суперидеальность», — пояснил SHAMAN.

Исполнитель уверен, что как только музыкальный рынок перенасытится треками, созданными искусственным интеллектом, которые коммерчески идеальны, в сознании слушателей произойдет перелом.

«Люди все-таки захотят после этого наоборот чего-то такого невычищенного, живого, может быть, даже нарочито с огрехами, чтобы это точно было слышно, что вот в этом есть жизнь, вот в этом есть душа», — поделился прогнозом певец.

SHAMAN отметил, что сам, вероятно, в скором времени направит свое творчество в эту сторону — к более живым, эмоциональным записям, где не будет глянцевого блеска машинной обработки.

«Вот я, мне кажется, немного погодя в эту сторону уйду», — заключил заслуженный артист РФ.

