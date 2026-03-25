Прокуратура обжаловала приговор блогеру Арсену Маркаряну

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор блогеру Арсену Маркаряну, который проходит по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили 5-tv.ru в суде.

При этом защита Маркаряна также подала жалобу на приговор. В начале месяца блогеру назначили четыре года и шесть месяцев тюремного срока с отбыванием наказания в колонии общего режима. Свою вину блогер признал полностью. Прокуратура просила назначить ему шесть лет и десять месяцев общего режима.

В марте прошлого года блогер Арсен Маркарян выложил в соцсети ролик, в котором он выражал презрение к подвигу и памяти Героя СССР Александра Матросова. Помимо этого, блогер опубликовал видео, где, по данным следствия, он оправдывал нацизм.

Задержали блогера 23 августа 2025 года. Правоохранители обнаружили его в багажнике машины, который был остановлен около Кубинки в Московской области.

В декабре 2025 года следователи завершили расследование уголовного дела в отношении блогера. В феврале 2026-го дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 5-tv.ru писал, за что осудили Арсена Маркаряна — блогера с миллионной аудиторией.

