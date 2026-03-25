СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналиста «Известий»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на журналиста «Известий» Алексея Полторанина. Информация о начале расследования была опубликована пресс-службой ведомства в мессенджере MAX.

«По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Московской области Ярославу Яковлеву подготовить доклад о ходе расследования инцидента. Это дело находится под контролем центрального аппарата СК.

По данным следственных органов, Полторанин пытался выяснить подробности работы схемы незаконной продажи госномеров и расследовал деятельность компании. Однако сотрудники фирмы заподозрили, что он — журналист, и начали действовать агрессивно. Мужчины окружили корреспондента и напали на него. В результате нападения у журналиста был отобран телефон, а также нанесены несколько ударов в живот.

