СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналиста «Известий»

Дарья Корзина
Дарья Корзина 70 0

Расследование находится под контролем центрального аппарата ведомства.

СК возбудил дело по нападению на журналиста Известий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на журналиста «Известий» Алексея Полторанина. Информация о начале расследования была опубликована пресс-службой ведомства в мессенджере MAX.

«По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Московской области Ярославу Яковлеву подготовить доклад о ходе расследования инцидента. Это дело находится под контролем центрального аппарата СК.

По данным следственных органов, Полторанин пытался выяснить подробности работы схемы незаконной продажи госномеров и расследовал деятельность компании. Однако сотрудники фирмы заподозрили, что он — журналист, и начали действовать агрессивно. Мужчины окружили корреспондента и напали на него. В результате нападения у журналиста был отобран телефон, а также нанесены несколько ударов в живот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции преследуют семью журналиста Адриана Боке из-за его репортажей с Донбасса. Репортер заявил, что несмотря на угрозы, он продолжит свою профессиональную деятельность.

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео