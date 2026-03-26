Следователи допрашивают продавца госномеров после нападения на журналиста «Известий»

Следователи допрашивают продавца госномеров, напавшего на журналиста «Известий»

Мы начинаем историей, которая сегодня стала главной не только для всей редакции «Известий», но и вызвала большой общественный резонанс, когда стали известны ее детали.

Мой коллега, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, подвергся нападению во время съемки сюжета о продаже регистрационных автомобильных знаков. Он столкнулся не просто с владельцами преступного подпольного бизнеса, а с настоящими бандитами.

Уже понимая, что перед ними журналист, они начали избивать его, пытать, делать все, чтобы заставить молчать. В криминальном мире таких называют беспредельщиками. А по закону они всегда несут самое строгое наказание. Первые результаты нашего собственного расследования в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Подольск, офисное здание. Снаружи — десятки машин, внутри — пустые коридоры. За дверью 11-й комнаты — мертвая тишина.

«Как только здесь появилась съемочная группа „Известий“, такое чувство, что все испарились. Никого нет, все офисы закрылись, и людей здесь практически тоже нет», — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Те, кто еще несколько часов назад чувствовали себя здесь хозяевами, — испарились, попросту сбежали. Хотя еще совсем недавно были тут, вели себя как откровенные бандиты.

Кулаки они пустили в ход против корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

«Сфотографировали наш служебный автомобиль редакционный. Поднялись, показали фотографии. Сказали: «Если ты не скажешь, кто в этой машине, мы сейчас тебе отрежем пальцы», — рассказал Алексей.

Алексей Полторанин пришел в офис фирмы под видом покупателя. Готовил расследование о том, как продаются государственные номера. То, что по закону не может быть товаром, здесь стало источником наживы. Но когда журналист начал задавать вопросы, его окружили, отобрали телефон и напали.

«Угрожали, спрашивали: „Есть ли у тебя семья, есть жена, есть ребенок? Ты знаешь, что будут с ребенком, детьми, женой проблемы?“. Я говорил, подчинялся каждому слову, я боялся», — продолжил Полторанин.

На видео Павел Погосян — один из сотрудников, тот, кто угрожал корреспонденту, сейчас пугливо бегает от камеры, отнекивается, делает вид, что ничего не знает. Сейчас его допрашивают следователи.

Предположительно, это его фирма. И она не просто продает номера. Она торгует тем, что в народе называют «красивыми» комбинациями. На парковке — «доноры», старые машины, с которых номера перекочевывают на дорогие иномарки. Рынок — миллиарды рублей. Вся эта наличность — мимо казны и мимо закона.

Павел Погосян — фигурант не только этого нападения. Он и его контора уже были в наших материалах — снимали про него расследование раньше, встречались под видом клиентов. Он тогда обещал раздобыть любой номер. Вел себя так, будто ему все сойдет с рук, будто за его спиной кто-то, кто прикроет.

Другие сотрудники, завидев камеру, нервничают, ведут себя по-хамски. Вот еще один — нападает на оператора, едва не ломает камеру. Они делают вид, что не имеют отношения к произошедшему, грубят. Ведут себя так, будто им все позволено, будто выше закона. Видимо, за ними стоят те, кто позволяет им торговать государственной собственностью с миллиардными оборотами, чувствовать себя безнаказанно и бить журналистов, которые задают неудобные вопросы.

И эти «хозяева жизни» подняли руку на того, кто имеет боевые награды. Алексей Полторанин — военный корреспондент. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За храбрость», ранение. Он работал там, где за репортажи платят кровью, где каждое слово может стать последним. А пострадал здесь — в спальном районе Подольска.

«Всячески угрожал, что отвезут в лес и закопают», — говорит Алексей Полторанин.

Следственным комитетом по факту нападения на журналиста возбуждено уголовное дело, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин ждет доклад. Ход расследования на контроле городской прокуратуры. В эти минуты в Подольске работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства нападения на журналиста федерального издания, который просто профессионально выполнял свою работу.

