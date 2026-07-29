ВС РФ поразили два судна с военным грузом для ВСУ в порту «Южный»

|
Алена Куликова
Алена Куликова 210 0

Объекты были использованы в интересах ВСУ.

Армия России поразила два судна с военным грузом для ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия России нанесла удары по объектам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом 29 июля сообщили в Минобороны РФ.

В порту «Одесса» поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В порту «Южный» уничтожены два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. Кроме того, высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражен еще один сухогруз во время движения в море близ острова Змеиный — судно направлялось в Одессу с грузами для украинских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили два населенных пункта — Новую Сечь в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, населенный пункт Новая Сечь был взят под контроль подразделениями группировки войск «Север». За минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также по складам боеприпасов. Кроме того, самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер украинских вооруженных формирований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

20:08
Тело скончавшегося после нападения ученого РАН Зезина могут эксгумировать
19:54
«Пшик, который непонятно откуда появился»: Гаврилина о конфликте с Соболевым
19:45
«Не трогай меня»: Бородина жестко осадила Боню после выпада о внешности
19:37
Юрист рассказал об условиях безопасного использования Telegram в России
19:30
Собянин: в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов
19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео