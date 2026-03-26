В Москве впервые вручили национальную премию для управленцев в сфере культуры

Награда направлена на поддержку специалистов, которые остаются за кулисами творческих процессов.

Сегодня в Москве впервые вручили Национальную премию для управленцев в сфере культуры. Ее задача — отметить тех, кто обычно остается на втором плане. При этом именно от руководителя зависит целостность и продуктивность всей творческой команды. Он словно дирижер, отсюда и необычная форма награды — дирижерская палочка. Но главное — это признание и поддержка профессионалов.

«Управленцам в сфере культуры это признание и зрителя, и страны, и профессионального сообщества обеспечено не было, а это несправедливо. Не зря управление ведь тоже называется искусством управления, наверное, высший уровень этого искусства управления — это управление в сфере культуры, нет ничего более сложного, чем управлять талантливыми, творческими, самостоятельными личностями», — заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

На премию поступило более пяти тысяч заявок со всей страны.

