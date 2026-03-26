Сценариста «Счастливы вместе» будут судить за убийство участника «Дома-2»

Уголовное дело об убийстве участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина рассматривается в Измайловском районном суде Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в канале мессенджера МАХ.

Измайловская межрайонная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении 53-летнего Станислава Берестового, который ранее работал сценаристом популярного комедийного сериала «Счастливы вместе».

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Согласно позиции следствия, фигурант совершил жестокое преступление во время ссоры со своим приятелем.

Трагедия произошла ночью 14 апреля 2025 года в одной из квартир жилого дома, расположенного на Щелковском шоссе.

По предварительным данным, Берестовой и 33-летний Лукин вместе распивали спиртные напитки. Однако мирные посиделки переросли в конфликт.

В ходе перепалки сценарист схватил кухонный нож и нанес оппоненту множество ударов. Эксперты зафиксировали не менее 50 ранений в области шеи, грудной клетки, живота, спины и верхних конечностей.

От полученных травм хозяин жилища скончался на месте до приезда медиков.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. С того момента он находится под стражей в следственном изоляторе.

Теперь бывшему сценаристу грозит до 15 лет лишения свободы.

