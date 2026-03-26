Дробь вместо икры: Михалков раскрыл секрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Деликатес был куплен, но до съемок он не дожил.

Как снимали фильм Иван Васильевич меняет профессию

Фото: Кадр из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж.: Леонид Гайдай, 1973г.

Никита Михалков: в «Иван Васильевич меняет профессию» вместо икры была дробь

На съемках знаменитой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» во время царской трапезы в кадре лежала вовсе не икра. Ее заменяла замаскированная дробь. Об этом рассказал режиссер Никита Михалков во время заседания Совета при президенте РФ.

Рассуждая о финансировании современного кинематографа, Михалков привел пример из прошлого, чтобы показать, насколько важно знать специфику съемочного процесса. По его словам, для сцены царского пира закупили десять килограммов икры. Однако реквизит не дождался съемок.

«На съемках „Иван Васильевич меняет профессию“ накрыли стол царский, десять килограммов икры купили, массовка до съемки эту икру всю съела», — приводятся слова режиссера на сайте Кремля.

По словам Михалкова, директор картины нашел выход из положения. На следующий день он купил патроны, достал из них дробь, разложил ее на тарелки и полил маслом.

«Массовка опять попробовала и, так сказать, запломбировала зубы», — с иронией добавил Михалков.

Своим рассказом режиссер хотел проиллюстрировать мысль о том, что кинопроизводство имеет свою специфику, которую не всегда учитывают.

«Это история смешная, но ее надо знать. Надо знать структуру того, как рождается кино», — подчеркнул он, обращая внимание на необходимость участия профессионалов в управлении отраслью.

Историю он привел в контексте обсуждения задержек с выделением финансирования на новые проекты. Михалков отметил, что позднее распределение средств может привести к потере целого производственного сезона, поскольку основные съемки приходятся на летний период.

Комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» вышла на экраны в 1973 году и с тех пор остается одной из самых любимых и цитируемых советских кинокартин.

История о том, как инженер Шурик и жулик Жорж Милославский переносятся во времена Ивана Грозного, давно разошлась на крылатые фразы. А эпизод с царским столом с тех пор стал одним из самых узнаваемых в фильме.

