Экипаж очередной экспедиции на МКС проведет в космосе около девяти месяцев

Начинаем с события, за которым следят миллионы людей по всему миру. На Байконуре все готово к старту новой миссии на Международную космическую станцию. Уже через несколько часов экипаж в составе двух наших космонавтов и американского астронавта отправится на площадку. На орбиту их доставит ракета-носитель «Союз МС-29».

Пуск назначен на 17:47 по московскому времени. У этой экспедиции — очень насыщенная программа. Необходимо провести более 30 научных экспериментов. Особая задача — у россиянки Анны Кикиной. Ей предстоит испытать в открытом космосе — отечественный теледроид. Анна будет управлять им с помощью экзоскелета. Другие эксклюзивные детали миссии узнал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Для этого старта глава НАСА Джаред Айзекман на Байконур прибыл лично — впервые за восемь лет. Вместе с коллегой из Роскосмоса Дмитрием Бакановым они приняли участие в заседании Госкомиссии по утверждению итоговых составов экипажей будущей миссии на МКС.

В этот момент оба экипажа еще не знают решения, кто завтра полетит в космос, но правила для всех — никаких самостоятельных передвижений. Все под чутким контролем специалистов Роскосмоса.

Прямо как во времена ковида — экипажи отделили от журналистов защитным экраном. Мало ли кто чихнет. А там, на орбите, лечение ограничено. Прерывать, так сказать, космическую командировку — это дорого, да и небезопасно.

И вот главный момент вечера — оглашение финального решения Госкомиссии. Обошлось без сюрпризов. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон будто выдохнули, и разговор пошел с шутками.

«Но я, конечно, не готова отказаться ради космоса от своих волос. Если вы заметите, они стали немного покороче. Ну потому что слишком длинные волосы — это неудобно. В невесомости, если их распустить, они займут весь проход световой, в принципе, в котором мы находимся», — рассказала космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

Во время пресс-конференции, разумеется, затронули научные эксперименты, которые экипаж будет проводить на орбите. За несколько часов до этого в эксклюзивном интервью «Известиям» Анна Кикина тоже приоткрыла секреты. Так выглядит тренировка, пожалуй, самого красочного эксперимента предстоящей миссии на МКС. На макет российского сегмента станции космонавты Петр Дубров и Анна Кикина устанавливают робота.

«Получается, человек руками робота выполняет те или иные операции, что может нам в дальнейшем пригодиться при освоении других космических тел. В частности, в ближайшем обозримом будущем — возможно, Луна», — пояснила Анна Кикина.

Теледроид — это уже третье поколение российских антропоморфных роботов. С помощью такого экзоскелета оператор — его роль в предстоящей миссии выпала Анне Кикиной — будет управлять этой машиной, не боясь солнечной радиации и пролетающих метеоритов.

«На нас с Петром ложится задача отработки операций по установке и монтированию этого устройства в общую систему станции, отработка процедур и операций, базовых целевых операций на роботе внутри герметичного отсека, а также вынос этой системы наружу», — добавила Кикина.

Всего же «Тигрисы» — это позывной нынешнего экипажа — проведут на орбите 38 научных испытаний. К примеру, они начнут изучение вспышек на Солнце. Уникальный отечественный прибор «Солнце-Терагерц» в мае был установлен на борту МКС и настроен предыдущим экипажем. Теперь время наблюдений.

«Эти данные по солнечным вспышкам крайне важны для всей совокупности орбитальных станций, которые находятся на орбите, для космонавтов, которые постоянно присутствуют, а также важно будет для будущих полетов человека на Марс и на другие планеты», — пояснил заведующий лабораторией физики Солнца и космических лучей Владимир Махмутов.

Астронавт НАСА везет на орбиту собственные исследования. Он по образованию врач, притом не так давно работал летным хирургом в НАСА и медицинским директором в SpaceX Илона Маска.

«Один из таких экспериментов — это биопечать клеток в космосе для того, чтобы создавать новые органы, напечатанные органы. На Земле под действием гравитации клетки сталкиваются друг с другом, а в космосе клетки могут вести себя более естественно», — сказал астронавт НАСА Анил Менон.

В общем, времени на раскачку у экипажа 75-й миссии на МКС не будет. Накануне ракету «Союз» вывезли на стартовую площадку и установили на стартовый стол. Сейчас идут последние проверки и приготовления. Старт запланирован на завтра, на 17:47 по московскому времени.

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