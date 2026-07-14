В шести районах Свердловской области введен режим ЧС из-за потопов

Эфирная новость 76 0

За пару дней там выпало две месячные нормы осадков.

Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Эвакуация сейчас идет в нескольких районах Свердловской области — всего за пару дней там выпало две июльские нормы осадков. Введен режим ЧС. Из берегов выходят реки, сразу четыре водохранилища переполнены — об этом сообщил глава региона.

Вывозят не только жителей подтопленных домов, но также постояльцев санатория и детского лагеря. В зоне бедствия также оказался молочный кооператив. Сейчас стоит непростая задача — спасти оттуда пять тысяч голов домашнего скота. Рассчитывать на улучшение ситуации пока не приходится. По прогнозам, дожди в регионе только усилятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ленинградская область и Санкт-Петербург столкнулись с последствиями мощного шторма. Залповые ливни и сильный ветер привели к затоплениям и разрушениям, в результате чего вода в отдельных районах поднялась до 50 сантиметров, а в городе было повалено более двухсот деревьев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
14 июл
Затопило дома и дороги: Свердловская область тонет из-за тропических ливней
14 июл
Тепло остается: какая погода будет в Москве и Подмосковье 14 июля
13 июл
Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
13 июл
Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
13 июл
«Неустойчивая погода»: синоптик предупредила о температурных рекордах в Москве и области
13 июл
Ничего необычного, кроме жары: высокая температура в Европе убила 10 тысяч человек
12 июл
«Вырвал с корнем»: ураган повалил более 200 деревьев в Павловском парке Петербурга
12 июл
Рейсы переносятся: российские авиакомпании корректируют расписание из-за непогоды
12 июл
Число пострадавших в результате тайфуна «Бави» на Тайване достигло 113 человек
12 июл
Зонты не убираем: какой будет погода в Москве и Подмосковье 12 июля
+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.62
-0.04 87.58
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
«Разлюбили»: в ЕС намерены отказывать украинцам в убежище без справки о мобилизации
11:05
Психологический портрет семьи Усольцевых: как они вели себя в день исчезновения
10:55
Перенос отдыха на конец смены: можно ли уйти с работы раньше за счет обеда
10:47
Тайная встреча в Нью-Йорке: как принцесса Диана очаровала Кеннеди-младшего
10:41
«Медийная вещь»: военный эксперт о предоставлении Украине лицензии на производство ракет
10:31
Армия России ударила по киевским предприятиям, производящим ракеты и дроны

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Что значат все эти цифры? Можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео