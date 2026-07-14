В шести районах Свердловской области введен режим ЧС из-за потопов
За пару дней там выпало две месячные нормы осадков.
Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru
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Эвакуация сейчас идет в нескольких районах Свердловской области — всего за пару дней там выпало две июльские нормы осадков. Введен режим ЧС. Из берегов выходят реки, сразу четыре водохранилища переполнены — об этом сообщил глава региона.
Вывозят не только жителей подтопленных домов, но также постояльцев санатория и детского лагеря. В зоне бедствия также оказался молочный кооператив. Сейчас стоит непростая задача — спасти оттуда пять тысяч голов домашнего скота. Рассчитывать на улучшение ситуации пока не приходится. По прогнозам, дожди в регионе только усилятся.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ленинградская область и Санкт-Петербург столкнулись с последствиями мощного шторма. Залповые ливни и сильный ветер привели к затоплениям и разрушениям, в результате чего вода в отдельных районах поднялась до 50 сантиметров, а в городе было повалено более двухсот деревьев.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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